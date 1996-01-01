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Напуганные пошлинами лесники ставят рекорды по вывозу сырья в Поднебесную

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровском крае стали еще больше сырья вывозить в Китай. Со слов начальника управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края Ирины БЕСЕДИНОЙ, поставки необработанных лесоматериалов в 2007 году увеличились на 33,3%, пиломатериалов - на 24,5% , черных металлов - на 37,1%, морепродуктов - на 2,4%.

По мнению генерального директора ОАО "Дальлеспром" Сергея ЛИХАРЕВА, увеличение экспортных поставок леса в Китай обусловлено двумя факторами: масштабным строительством в Поднебесной (за 30-50 лет в КНР собираются построить 30 городов подобных Лондону) и введением пошлины на вывоз круглого леса из России. Как известно, новые тарифы на вывоз леса начнут действовать с апреля 2008 года, и отсрочки, на которую надеялись лесозаготовители, им не дадут.

Как заметил Сергей Лихарев, сейчас все "каналы вывоза кругляка забиты до предела". Лесозаготовители пытаются экспортировать как можно больше сырья. Тот же "Дальлес-пром" планирует в этом году увеличить вывоз круглого леса на 20% по сравнению с прошлым годом. Что будет после 1 января 2009 г., пока точно сказать никто не может. Со слов генерального директора ОАО "Дальлеспром", "теплится надежда о транспортировке леса в Карелию и Коми, где не хватает сырья для загрузки перерабатывающих мощностей". Но этому варианту не благоприятствуют высокие тарифы на железнодорожные перевозки. Второй вариант - на Дальнем Востоке появятся предприятия "низкой переработки". Скорее всего, китайские.

Однако экспорт рос в крае в прошлом году не по всем отраслям. Как сообщила Ирина Беседина, поставки нефтепродуктов из региона упали за год в 6 раз. Основной причиной стала смена мест декларирования этих товаров. Теперь нефтепродукты, произведенные на Хабаровском и Комсомольском НПЗ (и не только - вообще), cогласно приказу ФТС № 800 от 24.08.2006 г., декларируются в регионе, где производится погрузка экспортных товаров на морской транспорт. Для продукции ХНПЗ, входящего в НК "Альянс", - это Владивосток. Для Комсомольского НПЗ - это главным образом Находка и Ванино. Соответственно, эти товары не учитываются в таможенной статистике как экспорт Хабаровского края, что, естественно, отражается на официальных статистических данных: доля нефтепродуктов за 2007 год упала на 48% до 20% общего объема экспорта региона.

По данным Региобанка, число импортных контрактов за 2007 год на 60% превысило число экспортных. Но качественно (в стоимостном выражении) экспортные контракты преобладают над импортными, поскольку в большом объеме вывозится сырье: лес и металл. Также банкиры указывают на то, что в прошлом году заключалось много контрактов на покупку техники из Китая, которую приобретали, в том числе для олимпийского Сочи.

Кроме того, заметно увеличилось число контрактов на иностранную рабочую силу. Если раньше китайцев привлекали 2-3 компании в крае, то сейчас уже около 10. В основном нанимают строителей, слесарей, деревообработчиков.

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