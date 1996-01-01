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Федеральный центр ждет первого шага хабаровских властей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровском крае уже в 2009 г. может появиться венчурный фонд объемом не менее 300 млн руб. Профинансируют его федеральный и краевой бюджеты, а также частные инвесторы.

"Венчурные фонды отличаются от других инвестиционных фондов тем, что вкладывают средства во вновь создаваемые инновационные предприятия, что сулит одновременно и исключительно высокие прибыли в случае успеха, и серьезнейшие риски "провисания" проекта, - сообщил ДДГ "ЗР" начальник управления инновационного развития и науки правительства Хабаровского края Валерий ТИХОНОВ. - Всего в стране существует около 15 таких фондов, на Дальнем Востоке пока ни одного".

"Федеральный центр готов вложить в этот фонд 100 млн руб., но при условии, что первый шаг сделают краевые власти, выделив на эти цели такую же сумму - 100 млн руб., - уточнил Валерий Тихонов. - Ну а третий взнос в размере 100 млн руб. должны будут сделать частные инвесторы и бизнес-ангелы". По его словам, сейчас ведется разработка технико-экономического обоснования проекта фонда. К середине года будет направлена заявка на выделение в краевом бюджете-2009 заветных миллионов.

Для сравнения: на статью "инновации и НИОКР" в бюджете-2008 Хабаровского края предусмотрено всего 20,5 млн руб. А сама эта строчка появилась в финансовом документе в 2000 г. Тогда на поддержку инновационной деятельности направили 3,5 млн руб. До 2004 г. финансирование выросло до 19,8 млн руб. и практически "застыло" на этом уровне. А если принять в расчет инфляцию, то можно сделать вывод о том, что вопреки декларациям и заявлениям власть придержащих с 2004 г. краевая поддержка инновационной деятельности сокращается.

Это, однако, не мешает хабаровским изобретателям создавать все новые и новые инновационные разработки. Подтверждением чему являются результаты прошедшего в марте VIII Московского международного салона инноваций и инвестиций, а также XIII Санкт-Петербургской международной выставки-конгресса "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции". Хабаровчане завоевали на них 51 одну медаль, 15 из которых - золотые. Членов жюри московского салона больше всего заинтересовали одноразовая барокамера (ООО "Санта"), аппарат для диагностики заболеваний внутренних органов "Когерент" (ООО "Ай Си Эс") и устройство для утилизации пищевых отходов "М-контейнер". В Санкт-Петербурге привлекли внимание проекты альтернативного источника энергии на графите, устройства для изготовления вакуумно-пленочных форм и порошковая проволока.

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