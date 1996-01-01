Майнекс-2008 поделился опытом

В конце марта впервые на Дальнем Востоке, в Хабаровске, состоялась региональная конференция Майнекс (Mining&Exploration), признанная одним из крупнейших и наиболее представительных международных бизнес-форумов, посвященных проблемам стимулирования и реализации горных и геолого-разведочных проектов в России.

Традиционным местом его проведения является Москва, а организаторами - международное партнерство в составе SRK, "НБЛ Золото", Advantix и ИФК "Метрополь". Помимо этого в рамках работы форума в различных регионах страны проводятся региональные конференции, что, по мнению генерального директора "НБЛ Золото" Михаила ЛЕСКОВА, должно способствовать более широкому привлечению международного опыта в российский горный сектор.

Необходимость проведения такой конференции в Дальневосточном регионе обусловлена наличием здесь богатого и во многом еще недостаточно изученного ресурсного потенциала. Рано или поздно он окажется востребованным рынком, и вот к этому моменту сырьевые регионы должны подойти хорошо подготовленными, а именно, научиться представлять проекты привлекательно для инвесторов, знать рынок, современные технологии, а также где и как искать деньги, кадры, и др. Этот тезис и стал основополагающим в теме конференции.

Участниками конференции, а их было около 100 человек, стали представители органов управления субъектов ДФО, эксперты, директора и менеджеры добывающих предприятий. Конференция работала один день, но успела обсудить четыре крупных раздела: перспективы развития горнодобывающей промышленности ДФО, вопросы госрегулирования в сфере недропользования и управления горными и геологоразведочными проектами, вопросы финансирования этих проектов, а также экологические и социальные аспекты горнодобывающей отрасли.

Первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Алексей СИДОРЕНКО, открывая первую сессию, дал характеристику состояния горнодобывающей отрасли края. Данные им оценки во многом касаются и других регионов Дальневосточного округа. Их объединяет снижение уровня разведанных запасов, слабая инвестиционная привлекательность, плохо развития инфраструктура.

Михаил Лесков отметил большую роль в решении проблем, обозначенных в докладе Сидоренко, компаний, обслуживающих отрасль. По его словам, реализация серьезных горных проектов, тем более с участием зарубежных инвесторов, имеет шанс на успех только в том случае, если к их подготовке будут привлечены специализированные компании, как это делается на западе.

- В горнодобывающей отрасли в России такой специализации, какая существует на западе, еще нет. Хотя опыт показывает, что создание специализированных компании, нацеленных на обслуживание крупных добывающих компаний, во-первых, создаст конкурентную среду и повысит качество работ и услуг, во- вторых, решит проблему профессиональных кадров, привлечет в отрасль новые технологии, подтолкнет промышленность к разработке и созданию новых образцов оборудования.

В России кадровая проблема обусловлена тем, что горнорудная отрасль потеряла за годы перестройки профессиональные кадры, восполнить которые быстро не представляется возможным, о чем говорили присутствующие. И если еще недавно эта проблема стояла перед небольшими компаниями, не способными конкурировать уровнем заработной платы с крупными, то с расширением в России числа крупных горных проектов и крупные горнодобывающие компании стали испытывать нехватку профессиональных кадров.

Вот что по этому поводу говорил представитель крупнейшего горнодобывающего бизнеса - ОАО "Полиметалл" - управляющий директор ООО "Ресурсы Албазино" Сергей АНТИПИН:

- Не секрет, что последние 10 лет в стране фактически не велось подготовки профессиональных кадров для горно-металлургической отрасли. Мы сталкиваемся сегодня с дефицитом инженерно-технических работников, нехваткой кадров квалифицированных рабочих редких специальностей, повышенной текучестью кадров. Очевидно, что через несколько лет проблема дефицита кадров, а особенно рабочих специальностей, будет стоять еще острее.

Одной из важнейших тем, прозвучавших в нескольких докладах, стала тема финансирования проектов и условий, при которых тот или иной проект может рассчитывать на получение инвестиций. На эту важнейшую тему говорили эксперт Института региональной политики Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ и ведущий банкир ЕБРР Александр ФИЛЬКИН. В своем выступлении последний показал типичную стратегию финансирования банком горно-геологических проектов, отметив, что обязательным условием банка является участие собственников проекта в софинансировании, до 35-50% от требуемых средств. Было важно услышать, что ЕБРР теперь может рассматривать не только проекты разработки готовых месторождений, но и геологоразведочные при условии наличия у заемщика надежного партнера или спонсора проекта, в качестве которого может выступить администрация субъекта Федерации.

Михаил Лесков остановился в своем докладе на таком специфическом вопросе, как финансирование проектов на ранних стадиях их развития:

- Мы часто интересуемся иностранной практикой и опытом наших зарубежных коллег, как провести финансирование стадий работ, которые в нашей недавней практике финансировались в основном за счет государства. Деньги можно найти на западных рынках, надо лишь правильно представить проект. При подготовке документации проектов начиная с самых ранних их стадий необходимо обеспечить прозрачность проекта. Пусть в проекте будут указаны риски, важно, чтобы они были поняты и управляемы. А учитывая, что деньги на крупные проекты, как правило, ищутся на западе, а тратятся здесь, международные проекты должны соответствовать как российским, так и международным форматам отчетности.