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Так ли страшно рейдерство
На последнее пленарное заседание Госдумы был внесен пакет законопроектов, направленных против рейдерства. Инициаторы мер были намерены ужесточить ответственность за захват предприятий и приравнять его к уголовному преступлению, но законопроекты отклонили в первом чтении. Вместе с тем, по мнению некоторых экспертов, рейдерство, как таковое, может иметь и положительные последствия, если не выходит за рамки правового поля.
Как известно, с точки зрения корпоративных конфликтов различают дружественное и враждебное поглощение. Дружественное - добровольная продажа предприятия, враждебное - присоединение компании в противодействие ее руководству. Причем не обязательно с использованием формы реорганизации, предусмотренной гражданским законодательством, а к примеру, путем скупки контрольного пакета акций и смены руководства компании другими лицами. "Формально компания как юридическое лицо остается, просто ею управляют уже другие люди, - отмечает управляющий партнер адвокатского бюро "Правовая конструкция" Виталий БЕРЕГОВСКИЙ. - Собственно говоря, происходит то, что предусмотрено законом. При поглощении компаний, даже если оно недружественное, соблюдается закон, в этом нет ничего плохого - это нормальный экономический процесс, в результате которого с приходом нового собственника эффективность компании только повышается".
В корпоративных конфликтах нападающая сторона может ставить своими целями полную смену руководства предприятия и получение в свои руки контроля над ним. Второе - в терминологии гринмэйл (от англ. - greenmail) - корпоратиный шантаж, когда акционер не может в силу незначительности пакета голосов перехватить управление предприятием, но создает действия, блокирующие работу топ-менеджмента.
Не всегда целью гринмэйлеров является терроризирование компании. По мнению Виталия Береговского, часто миноритарных акционеров толкает на такие действия отсутствие дивидендов. Но не потому, что предприятие убыточное, а потому, что дивиденды уходят в другую сторону. Тогда акционеры заставляют предприятие выкупить у них этот пакет либо этот пакет продают другим на выгодных условиях, и уже эти другие, те самые "злые рейдеры" начинают захват.
Но если вернуться к началу рейдерского процесса в Приморье, этот период относится к середине 90-х, когда первые приморские рейдеры - самые крупные из них - это фондовые компании "Пасифик секьюритиз" и "Зеленые листья" - скупили все проектные институты и кое-где поменяли руководство, все было с соблюдением закона. Скупали акции, потому что руководство некоторых НИИ сдавало институты в аренду - надо было как-то жить, но деньги шли в карман руководству, а научные сотрудники не в состоянии или не привыкли бороться за свои права.
Как заключил Береговский, "в этом смысле рейдеры им помогают. Конечно, это не робингуды, потому их основная цель - не защита обездоленных, а бизнес, который в свою очередь приносит пользу и тем, и другим. При этом сотрудник получает за продажу акцию более-менее рыночную стоимость. Руководство института тоже скупает, но скупает за бесценок, задерживая зарплату, создавая условия, когда люди готовы продать ценные бумаги за копейки. Поэтому прежде чем бороться с рейдерством, нужно топ-менеджменту компании начинать заботиться о своих работниках, а не о своем собственном кошельке. По сути, зачастую рейдерский захват предприятия - это наказание руководства за разграбление компании. Если акционер стоит на стороне своего генерального директора, как захватишь такое предприятие? А когда акционер перестает защищать директора? Когда именно последнему уходят дивиденды".
Таким образом, хоть по большому счету гринмэйл - это максимальное использование миноритарными акционерами своих прав, периодически переходящими в шантаж, некоторые эксперты видят в нем еще и один из очень немногих способов мелких держателей акций защититься от произвола акул бизнеса в бурном финансовом океане. Более того, многие полагают, что в условиях настоящей рыночной экономики гринмэйлеры выполняют функцию "санитаров леса", являясь реальной угрозой для акционерных обществ, не соблюдающих права своих акционеров. Корпоративный шантаж является мощным фактором естественного отбора для руководителей акционерных обществ. Выживают наиболее эффективные.
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