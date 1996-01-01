Сведения об открытии счетов подкорректировали

Уведомлять налоговиков об открытии (закрытии) счетов или создании обособленного подразделения фирмы и индивидуальные предприниматели теперь обязаны по обновленным формам. Опубликованным на днях приказом от 17 января 2008 г. № ММ-3- 09/11 Федеральная налоговая служба закрепила изменения в бланках сообщений, предусмотренных в пунктах 2 и 3 Налогового кодекса.