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БМРТ "Арчер" принудительно отправили на Камчатку
17 марта БМРТ "Арчер" был задержан при проверке инспекторами ГМИ СВПУ ФСБ России. Самовольный выбор способа подсчета среднесуточного выхода икры стал для инспекторов поводом для обвинения капитана судна в незаконной добыче всего объема минтая в период с января по март 2008 г.
Согласно п.11.13 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна максимально допустимый процент выхода икры составляет 4,5% за весь период на одно судно, а фактически произведенный судном объем данной продукции составляет 3,8%.
Тем не менее пограничные службы продолжают настаивать на том, что превышение на сотые доли суточного выхода икры, в одну тонну за весь период лова, основанное только на ими самими придуманном расчете, дает им повод для задержания БМРТ "Арчер".
Необходимо отметить, что Правилами рыболовства методика определения суточного выхода икры не определена, что ведет за собой разночтения в толковании законодательства. По заявлениям пограничников, методику расчета для инспекторов определил в своем письме начальник СВПУ береговой охраны ФСБ России В.КИРЕЕВ. Но согласно Положению о порядке осуществления государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов, утвержденному приказом ФСБ России от 26.09.05 г. №569, должностные лица органов государственного контроля не имеют права дополнять или изменять природоохранное законодательство. Соответственно, данное письмо являться источником права и устанавливать порядок расчета массы биоресурса не может.
В ходе разбирательства компания-судовладелец обратилась к компетентным представителям науки за возможным разъяснением ситуации. Представители ФГУП "ТИНРО-Центра" считают, что пункт 11.13 Правил рыболовства требует законодательной доработки по причине его противоречивости и его невозможно использовать для целей определения количества выловленного минтая.
Более того, "ТИНРО-Центр" подчеркнул, что БМРТ "Арчер" не нанес ущерб биологическим ресурсам, даже с учетом возможного превышения выхода икры, поскольку не превысил имеющиеся у него лимиты. Более того, согласно полученным разрешениям БМРТ "Арчер" может добыть еще 1400 тонн минтая. Особенно хочется подчеркнуть, что за этот период судно уже прошло 8 аналогичных проверок, при этом никаких нарушений установлено не было.
После составления протокола претензий предприятию был выставлен счет на 571 000 руб. штрафа, и руководство компании было готово его выплатить, не прерывая промысла, с последующим обращением в суд для того, чтобы эти претензии оспорить. Тем не менее судно принудительно конвоировали в порт Петропавловска-Камчатского для разбирательств.
Теперь же предприятие несет огромные потери. Ежедневный суточный простой БМРТ такого типа составляет порядка 630 тыс. руб. Не выбрана квота, сорвано рейсовое задание, лишены заработка члены экипажа. В то же время период конца марта является самым плодотворным в минтаевой путине. Потери предприятия на сорванных продажах возможного улова и потенциально выпущенной икры составляют миллионы рублей. Именно поэтому, фактически соглашаясь с необоснованностью претензий, пограничные службы не хотят отступать. Надежные источники в ФСБ опасаются, что признание их ошибки будет равносильно самоубийству. Ведь аналогичная судебная практика по сахалинской компании показывает, что прямые убытки предприятия в данной ситуации будет выплачивать государство.
Представители Ассоциаций добытчиков минтая и рыбохозяйственных предприятий Приморья опасаются, что произвол в отношении судовладельцев продолжится. Ведь случай с "Арчером" - частный пример, а аресту подверглись и суда других крупных компаний. Так, компании "Турниф" выставлены претензии на 4 килограмма икры, задержаны несколько судов с Сахалина. Очень жаль, что это происходит в то время, когда глава Госкомрыболовства Андрей КРАЙНИЙ заявляет о необходимости поддержки рыбаков со стороны государства.
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