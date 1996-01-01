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Икряной вопрос

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Окончание минтаевой путины ознаменовалось громким скандалом. Суда, работающие на добыче минтая, стали задерживать пограничники. Все задержанные суда принадлежат легально работающим компаниям, чья репутация никогда не вызывала каких-то сомнений у проверяющих и контролирующих организаций. А вот действия пограничных властей вызывают у рыбаков все больше вопросов, которые в скором времени имеют все шансы превратиться в судебные иски.

Задержания вызваны тем, что в ходе проверок промысловой деятельности выяснилось: капитаны судов допускают в течение одних промысловых суток превышение норм выхода икры минтая. Напомним, что норма выхода икры на промысле минтая законодательно закреплена на цифре в 4,5% за весь период промысла икряного минтая.

Максимальный суточный выход икры минтая не может превышать: в январе 2,7%, в феврале - 4%, в марте - 5%, в апреле - 7%. Еще до закрепления этой нормы в Правилах рыболовства показатель в 4,5% за весь период промысла был добровольно принят в виде соглашения в ассоциации добытчиков минтая. То есть сами рыбаки инициировали эти изменения, решив таким образом сохранять запасы минтая, бороться с браконьерством и падением цен на икру.

Правда, то, что воплощенная в жизнь идея с внесенными непонятно кем дополнениями, обернется бумерангом против ее разработчиков, никто из членов ассоциации добытчиков минтая даже и близко не мог предположить.

Задержания судов происходят на основании действий по составлению актов (протоколов и предписаний) должностными лицами ГМИ СВПУ береговой охраны ФСБ РФ. Инспектора проверяют суда и потом со ссылкой на вышеназванную норму правил вменяют совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ. Наказание по этой статье суровое. Законом предписывается: возвратить незаконно добытые водные биологические ресурсы и продукты их обработки государству (икру мороженую), хранить, транспортировать и передать продукцию в РФФИ за счет судовладельца; уплатить административный штраф в размере однократной стоимости правонарушения, а судно принудительно транспортируется из района промысла в целях выгрузки и экспертизы продукции в порт.

Комментарий исполнительного директора Ассоциации добытчиком минтая Александра ТАШКИНА:

- Существуют "Бассейновые нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве мороженой продукции из рыб Дальнего Востока", которые никто не отменял и где все прописано. Но согласно распоряжению от 14 марта 2007 г. врио начальника Северо-Восточного погрануправления береговой охраны ФСБ РФ генерал-майор В. КИРЕЕВ приказывает всему инспекторскому составу, осуществляющему контроль промысла в Охотском море, при определении выхода икры минтая для расчетов использовать массу икры, не подвергнутой мойке, сортированию и замораживанию.

Это "творение" появилось в обоснование того, что в п.11.13 Правил рыболовства нет методики определения суточного выхода икры. Естественно возникает вопрос, а правомочен ли генерал-майор Киреев, корректировать Правила рыболовства и игнорировать Бассейновые нормы?

Эксперты говорят о том, что действия инспекторов для них необъяснимы и что п.11.13 Правил рыболовства требует изменений и доработки. Ведь, без сомнения Правила рыболовства указывают на необходимость соблюдения среднего показателя выхода икры за весь период промысла, который составляет 4,5%. И начало путины указывало на то, что толковать по иному правила никто не собирается. Рыбакам даже не намекнули, что кто-то из инспекторов "научился" читать между строк.

- Еще 31 октября мы в своем письме на имя Руководителя Госкомрыболовства г-на КРАЙНЕГО предлагали исключить из пункта 11.13 вторую часть подпункта, где указан выход икры минтая с разбивкой по суткам, месяцам и районам, - продолжает А.Ташкин. - Мы уже тогда предполагали, что могут возникнуть прецеденты судебных разбирательств из-за двоякого его толкования и из-за того, что первый абзац противоречит второму. В настоящий момент Государственным комитетом по рыболовству РФ подготовлен проект изменений, который находится в стадии подписания у руководителя Государственного комитета.

В этой связи до момента вступления в силу изменений к Правилам, устраняющих эту двусмысленность, нам представляется разумным срочно провести переговоры (круглый стол, иные оперативные совещания) с руководством СВПУ береговой охраны ФСБ РФ с целью пресечь меры государственного реагирования в ситуации, которую никаким образом нельзя сравнивать с нанесением ущерба биологическим ресурсам России.

Ассоциация добытчиков минтая обратилась к начальнику СВПУ береговой охраны ФСБ России генерал-лейтенанту Александру ЛЕБЕДЕВУ, предложив совместно обсудить практическое применение и единообразное толкование п.11.13 Правил рыболовства в целях предотвращения дальнейшего возникновения убытков у рыбопромысловых компаний. Мы надеемся на взаимопонимание и конструктивный подход к решению этой проблемы, тем более, что положительный опыт работы с пограничными структурами мы имеем на протяжении всего периода работы с момента организации ассоциации.

Задержание судов - это убытки, причем довольно значительные. А конфискация улова может привести даже к тому, что предприятия попадут в "долговую яму". Но это еще полбеды. Самое страшное то, что суда, "причисленные" к нарушителям, могут оказаться без квот при их распределении в следующем году. Точнее, без квот останутся компании, ведь согласно обещаниям руководителя комитета по рыболовству Андрея Крайнего суда-"браконьеры" будут уничтожены. А квоты, выделенные на эти суда, могут быть переданы судам созданной рыболовной государственной корпорации.

Тем временем руководством компаний, чьи суда были задержаны, рассматривается возможность отстаивать свою правоту в судах.

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