"Мы стимулируем сельскохозяйственное производство в Приморском крае"

В этом году единственный в Приморском крае производитель продукции из сои - Уссурийский масложиркомбинат "Приморская соя" - испытывал острую нехватку сырья. Прошедший в октябре 2007 г. снегопад уничтожил половину урожая. При этом часть хозяйств, которым удалось собрать урожай, продали сою за пределы края.

О перспективах бизнеса связанного с этой сельскохозяйственной культурой, ДДГ "ЗР" рассказал генеральный директор ЗАО "УМЖК "Приморская соя" Юрий ПОПОВ.

- Юрий Иванович, известно, что в этом месяце руководство предприятия приняло решение о закупках сои в Бразилии. А ведь еще недавно сельхозпроизводители жаловались на то, что сою невозможно реализовать из-за ее переизбытка на рынке.

- Давайте оглянемся на несколько лет назад. В начале 2000 г. посевы сои занимали в Приморском крае около 45 тыс. гектаров. Потом с каждым годом эта цифра увеличивалась. Был соевый бум. К концу 2005 г. на полях края соей было засеяно в три раза больше пахотных земель - около 142 тыс. гекторов. Естественно, рынок сои был просто переполнен. Но в конце прошлого года случилось стихийное бедствие. Выпал метровый снег, который уничтожил большую часть урожая. В итоге собрали всего около 60 тыс. тонн сои. Это очень мало. Причем половина этого количества была продана за пределы края. Поэтому в связи с дефицитом сои на рынке мы приняли решение купить сырье в Бразилии. Закупка уже произведена, и суда с соей идут в порт Владивосток. Мы гарантируем, что остатки сои урожая 2007 г. и часть закупаемой сои позволят до нового урожая удержать стоимость масла в крае на стабильном уровне.

- Странно, почему сельхозпроизводители продают сою не вам, а за пределы края. У "чужих" закупочные цены выше?

- Цены были одинаковые, но в условиях рынка можно продавать кому угодно. Есть один очень важный нюанс, о котором мы предупреждали руководителей фермерских хозяйств. Это кредитование перед посевной. Сельское хозяйство - рискованный бизнес. Это длинные деньги. Ведь необходимо закупать удобрения, посевной материал, обновлять и докупать технику, привлекать грамотных специалистов. Это большие финансовые вложения. Поэтому руководство комбината предложило сельхозпроизводителям длительные партнерские отношения. Наше предприятие предоставляет сельхозтоваропроизводителям удобрения, ГСМ, гербициды новую импортную технику, денежные средства с весны и до окончательной уборки урожая, но только тем, кто поставлял сою в 2007 г. на масложиркомбинат. Эти условия мы старались донести до каждого хозяйства.

Кого-то такие условия не устроили. Они посчитали, что им лучше "подержать" сою, а потом продать ее подороже за пределы края. Это их полное право. Правда, сегодня они пожинают плоды такой политики. Знаете, что получилось? Пока оборотные средства "лежали в амбарах", удобрения выросли в цене на 30-40%, подорожали ГСМ. А цена сои весной незначительно отличается от цены сои осенью. Получается, что в итоге вместо запланированной прибыли, хозяйства получили незапланированные убытки.

У многих хозяйств нет денег, чтобы подготовится к посевной. Те, кто покупал у них сою, которую отправляли за пределы края, в кредитовании отказали. Зачем заезжим коммерсантам помогать развивать сельское хозяйство в Приморском крае? Они опять приедут осенью и будут скупать сою. Не купят в Приморье - купят в Амурской области. А что получил производитель, который с ними сотрудничал? Кризис. Наша организация такие предприятия кредитовать не будет.

- В этой ситуации как будет работать "Приморская соя"?

- У нас есть своя стратегия развития, касающаяся сырьевого обеспечения комбината. Прежде всего мы будем работать с теми, с кем уже работали много лет. Это проверенные партнеры, и неприятных сюрпризов ждать от них не придется. Второй момент: мы начинаем сами заниматься выращиванием сои. Точнее, мы планируем стать акционерами предприятий, которые занимаются выращиванием сельхозкультур. Причем не обязательно чтобы предприятие или фермерское хозяйство выращивало исключительно сою. Оно может кроме сои производить кукурузу или пшеницу. Этим предприятиям мы утверждаем программу финансирования и обеспечиваем ресурсами. Наша задача - собирать с одного гектара максимум центнеров, а для этого нужна новая, дорогая сельскохозяйственная техника. На тракторах 70-х годов много не напашешь, поэтому мы занимаемся поставками качественной техники и ее сервисом.

Также мы берем в длительную аренду земли в районах края для возделывания сои. Без удобрения и мелиорации почва умирает. На ней более десяти лет не велась работа. Всего в общей сложности планируем обрабатывать около 100 тыс. гектаров земли. Скоро мы проведем в городе Уссурийске специализированную сельхозвыставку. На ней все смогут увидеть новую технику и новые технологии, позволяющие увеличить эффективность труда крестьянина. Для примера: в прошлом году по нашим технологиям хозяйство из 7 человек обработало 5 тыс. гектаров.

- Насколько известно вы один из первых говорили о том, что страховать урожай необходимо. Сегодня известно, что страховые компании не очень охотно выплачивают страховку. Мотивация в том, что хозяйства все же убрали те посевы, которые положил снег. Ваше мнение, кто в этой ситуации прав, а кто виноват?

- О страховании урожая я говорю не первый год. Это необходимо делать. Например, в прошлом году снег на самом деле уничтожил часть урожая. Хозяйства стали убирать остатки сои на полях. То есть если прибило стебель к земле, его нельзя бросить и ждать пока страховщики приедут на поля. Какую-то часть урожая все равно необходимо спасать. Иначе вообще сплошные убытки. Таким образом, показатель урожайности гораздо ниже. Но страховщики считают, что раз техника вышла на поля и убрала урожай, о каких убытках может идти речь? Уверен, это неправильный подход! Надеюсь, они свою позицию поменяют. Да, формально они вообще не обязаны что-то выплачивать. Снег в страховом договоре не предусмотрен. Но этот договор навязан страховыми компаниями. И если обращаться за кредитом, то банк требует именно такой типовой страховой договор. Потери в этом году значительные, поэтому депутаты Законодательного Собрания Приморского края не зря обратились к правительству с просьбой компенсировать из федерального бюджета эти потери.

Сельское хозяйство все еще в стадии становления. Да, работает национальный проект. О многом пять лет назад хозяйства еще и не мечтали. Идет финансовая поддержка, льготные условия лизинга, есть еще ряд программ. Но дайте время селянам, чтобы они развили инфраструктуру, и тогда, может, через 10 лет, вопрос продовольственной безопасности в нашей стране будет решен.

- А что с самим производством? Заводу 80 лет, он, наверное морально и физически устарел. Есть планы его модернизации?

- Завод в тяжелом технологическом состоянии. Устарели котлы, технологические линии, коммуникации. Но принята программа модернизации. Сегодня работаем с лизинговыми компаниями по замене котельного оборудования. Основа производства - это пар. И качество переработки на "хорошем" пару значительно улучшится. В новый сезон мы войдем с новыми, современными котлами. И это только начало. Начались демонтаж старого технологического оборудования и установка нового. Это завод по экстракции масла. С 1 мая после установки нового оборудования переработка сои будет возобновлена. Это позволит получать больше масла из сои и делать более качественный соевый шрот. Третья основная позиция в нашей стратегии - это маркетинг. Будет замена упаковки, этикетки, установка нового фасовочного оборудования и запуск нового цеха по фасовке масла на современном уровне. За счет него мы уйдем от ручного труда, а наша продукция по дизайну по упаковке встанет на один уровень с продукцией комбинатов из центральной России.

- Расскажите о социальном климате на предприятии.

- С 2007 г. произошло два повышения заработной платы, она выплачивается стабильно, день в день, и каждый год будет индексироваться и повышаться на уровень инфляции. На предприятии полным ходом идет реконструкция помещения одного из заводов под бесплатную столовую для работников комбината. В 2008 г. будет произведен ремонт и оснащение современным оборудованием здравпункта комбината, бытовых помещений для персонала на всех заводах, входящих в состав комбината. Разрабатывается программа обеспечения жильем работников предприятия. Хоккейная команда комбината "МАСЛАВА" победила на краевом чемпионате по хоккею с шайбой в сезоне 2007-2008 г.

- А что с ассортиментом, претерпит изменения?

- Наша основная линейка - масло, маргарин, мыло, майонез. Но мы ее частично пересмотрим. Запускаем новый майонезный цех, продукция которого будет фасоваться в три вида тары: стекло, полиэтилен и в упаковку из фольги в виде тюбика с дозатором. Что касается качества, то это будет, как и прежде, натуральный продукт, который так популярен у потребителя.

На следующий год планируем запуск цеха по производству туалетного мыла. Его изготовление основано на применении натуральных компонентов, основные поставщики которых Малазия и Таиланд, находящиеся рядом с Приморьем. Есть у нас технологи, способные наладить выпуск широко востребованной, качественной продукции, а пока мы выпускаем мыло хозяйственное - на него есть спрос на промышленных предприятиях и в армии.

Что касается соевого масла, то его выпуск также продолжится. Предприятие готово конкурировать с завозной продукцией. Причем подчеркну, что наше предприятие пока держит цены на эту продукцию в крае и не дает возможность повысить цены на растительное масло. В целом мы держим цены ниже уровня завозного, хотя это сдерживает и развитие предприятия, и уровень заработной платы на комбинате. К нам приходили эмиссары крупных заводов и предлагали поднять цену, но мы отказались. Получается, что мы выступаем реальным сдерживающим барьером роста цен на растительное масло. Это показал сентябрь 2007 г., когда по всей стране цены на растительное масло выросли почти на 40-50%. Приморский край это повышение обошло.

- А география продаж будет расширяться?

- Наш рынок сбыта перестает быть локальным, и мы более активно выходим на регион. Объемы производства позволяют удовлетворить всех потребителей Дальнего Востока. Наше предприятие становится прообразом некого сельскохозяйственного холдинга, в котором будет полный цикл - от выращивания сырья до реализации продукции потребителю.