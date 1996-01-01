Рыбаки просят компенсаций за дорогое топливо

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья неоднократно ставила перед федеральными органами власти вопрос о компенсации затрат на топливо судовладельцам, ведущим рыбный промысел и поставляющим рыбопродукцию на внутренний рынок.

Как отметил первый вице-президент АРПП Александр ПЛАТОНОВ, ответ Госкомрыболовства на очередное обращение Ассоциации к Президенту России вызывает лишь недоумение. "Наша Ассоциация не раз обращалась в соответствующие ведомства с предложениями о компенсации рыбакам, поставляющим рыбу на российский берег, части затрат на топливо.

В 2006 г. Минсельхоз РФ принял эти предложения и внёс их в Минфин РФ в виде обоснованных расчётов к проекту Федерального бюджета на 2007 г. по компенсации 50% на топливо в размере 4,2 млрд руб. При разработке проекта Федерального бюджета данное предложение было отклонено", - подчеркивает вице-президент АРПП Александр Платонов. Об этом сообщает пресс-служба АРПП.