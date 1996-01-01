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"Торгаши" заставят "рыбаков" залатать дыры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Если владельцы рыбопромысловых судов сейчас не задумаются об их техническом состоянии, 20-30% флота "привяжут" к берегу.

Противники объединения администраций торгового и рыбного портов одной из главных проблем называют пробуксовку оформления документов рыбаков специалистами торгового порта из-за непонимания специфики рыбного промысла. Однако представители администраций торговых портов с этим мнением не согласны.

Как прокомментировал ситуацию ДДГ "ЗР" капитан Владивостокского морского порта Анатолий СИДОРЕНКО, "ФГУ "Администрация морского порта (АМП) Владивосток" приступила к оформлению паспортов рыбаков еще в ноябре прошлого года, когда вступило в силу постановление правительства, возложившее эти функции на администрации морских портов. Мы забрали весь архив рыбного порта, касающийся паспортов моряков, хасанского рыбного порта, забрали бланки паспортов, дали везде объявления о том, что теперь с паспортами работаем мы. Такая же ситуация в Находке. Вместе с тем хочу сказать, что в настоящее время официальных жалоб о том, что мы сорвали сроки или не вовремя кого-то не прописали, нет".

По словам капитана, не будет и предполагаемых массовых сокращений кадров. "А объем работы, выполняемый сотрудниками паспортно-визового отдела рыбного порта, которых все-таки коснулось сокращение из-за невозможности всех уместить на наших площадях, распределится по сотрудникам аналогичного отдела в нашем порту. Просто теперь они получают на 10%-15% больше за то, что больше работают. При этом стоит отметить, что объединение предполагает передачу торговым портам не хозяйственных функций, а функций контроля обеспечения безопасности судоходства и все другие, предусмотренные Кодексом торгового мореплавания", - отметил он.

Досье

Первым документом, определившим начало объединения, стало постановление Правительства №705 "О совершенствовании системы государственного управления морскими торговыми и специализированными портами" еще в 2002 г. Всерьез за процесс реформирования взялись в 2006-2007 гг. после ряда других постановлений, однако федеральный бюджет на процесс объединения и прекращение деятельности морских рыбных портов финансирования не предусматривал.

Сегодня капитан морского порта не только осуществляет функции по паспортизации моряков и рыбаков. АМП Владивосток закончил монтаж и тестирование оборудования по выдаче морякам единого электронного документа "Удостоверение личности моряка" с отпечатками пальцев, которое по приблизительным подсчетам начнут выдавать в начале 2009 г. "Мы также занимаемся регистрацией судов рыбопромыслового флота. Правда, чтобы не остановить производственный процесс, работаем на доверии - администрация рыбного порта готовит документы, а я подписываю. В итоге я, конечно, отвечаю за людей, которые у меня фактически не работают. Это нонсенс, но мы идем на этот компромисс, чтобы не стоял флот", - поделился Анатолий Сидоренко.

С выходом закона о морских портах законодателям и министерствам предстоит привести всю законодательную базу в соответствие с ним. В то же время, по словам капитана порта Владивосток, "неуправляемой ситуации нет. Все идет по плану".

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