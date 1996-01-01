Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Торгаши" заставят "рыбаков" залатать дыры
Если владельцы рыбопромысловых судов сейчас не задумаются об их техническом состоянии, 20-30% флота "привяжут" к берегу.
Противники объединения администраций торгового и рыбного портов одной из главных проблем называют пробуксовку оформления документов рыбаков специалистами торгового порта из-за непонимания специфики рыбного промысла. Однако представители администраций торговых портов с этим мнением не согласны.
Как прокомментировал ситуацию ДДГ "ЗР" капитан Владивостокского морского порта Анатолий СИДОРЕНКО, "ФГУ "Администрация морского порта (АМП) Владивосток" приступила к оформлению паспортов рыбаков еще в ноябре прошлого года, когда вступило в силу постановление правительства, возложившее эти функции на администрации морских портов. Мы забрали весь архив рыбного порта, касающийся паспортов моряков, хасанского рыбного порта, забрали бланки паспортов, дали везде объявления о том, что теперь с паспортами работаем мы. Такая же ситуация в Находке. Вместе с тем хочу сказать, что в настоящее время официальных жалоб о том, что мы сорвали сроки или не вовремя кого-то не прописали, нет".
По словам капитана, не будет и предполагаемых массовых сокращений кадров. "А объем работы, выполняемый сотрудниками паспортно-визового отдела рыбного порта, которых все-таки коснулось сокращение из-за невозможности всех уместить на наших площадях, распределится по сотрудникам аналогичного отдела в нашем порту. Просто теперь они получают на 10%-15% больше за то, что больше работают. При этом стоит отметить, что объединение предполагает передачу торговым портам не хозяйственных функций, а функций контроля обеспечения безопасности судоходства и все другие, предусмотренные Кодексом торгового мореплавания", - отметил он.
ДосьеПервым документом, определившим начало объединения, стало постановление Правительства №705 "О совершенствовании системы государственного управления морскими торговыми и специализированными портами" еще в 2002 г. Всерьез за процесс реформирования взялись в 2006-2007 гг. после ряда других постановлений, однако федеральный бюджет на процесс объединения и прекращение деятельности морских рыбных портов финансирования не предусматривал.
Сегодня капитан морского порта не только осуществляет функции по паспортизации моряков и рыбаков. АМП Владивосток закончил монтаж и тестирование оборудования по выдаче морякам единого электронного документа "Удостоверение личности моряка" с отпечатками пальцев, которое по приблизительным подсчетам начнут выдавать в начале 2009 г. "Мы также занимаемся регистрацией судов рыбопромыслового флота. Правда, чтобы не остановить производственный процесс, работаем на доверии - администрация рыбного порта готовит документы, а я подписываю. В итоге я, конечно, отвечаю за людей, которые у меня фактически не работают. Это нонсенс, но мы идем на этот компромисс, чтобы не стоял флот", - поделился Анатолий Сидоренко.
С выходом закона о морских портах законодателям и министерствам предстоит привести всю законодательную базу в соответствие с ним. В то же время, по словам капитана порта Владивосток, "неуправляемой ситуации нет. Все идет по плану".
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы