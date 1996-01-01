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Порядок на море - дело государственное
В марте прошлого года приказом Министерства транспорта РФ было создано Дальневосточное управление государственного морского надзора. В обязанности управления вошли функции по контролю и надзору на морском транспорте в пределах границ зоны ответственности - от порта Посьет на юге Приморья до порта Певек и устья реки Колымы на Чукотке. Подробнее о дальневосточном управлении и первых итогах работы за год ДДГ "ЗР" рассказал начальник управления Николай ХАРИТОНОВ.
- В течение пятнадцати лет за безопасностью мореплавания и деятельностью портов Дальнего Востока никто не следил. В марте 2007 г. был создано Дальневосточное управление горморнадзора. Какова была реакция морской общественности?
- Сначала было определенное неприятие. Но время доказало нашу эффективность. Судя по статистике, произошло улучшение ситуации с безопасностью мореплавания в поднадзорном нам пассажирском, транспортном, торговом и рыбном флотах. В зоне нашей ответственности находятся около 50-ти портов и портовых пунктов, все судоходные компании Дальнего Востока, весь гражданский флот и вся морская деятельность на берегу и в рамках территориальных вод РФ. Для выполнения своих задач обеспечения безопасности мореплавания мы можем применять самые серьезные меры воздействия: от штрафов до процедуры отстранения от должности руководителей и приостановления деятельности организаций. Например, сейчас осуществляется процедура отстранения от должности капитана порта Магадан. Он допустил выход в море судна с 25-ю пассажирами на борту под свою ответственность, не обеспечив требование наличия на судне необходимого количества спасательных средств, а также грубо нарушив ряд других морских канонов.
- Одна из задач ДВУ Госморнадзора - ведение собственной базы данных по лицензированию, проведение проверок на соответствие лицензия. Заинтересованы ли сами компании в такой проверке?
- Согласно действующему законодательству, лицензированию подлежат перевозка грузов в море, перевалка опасных грузов в портах, перевозка пассажиров и т.д. Судоходные и стивидорные компании, не являющиеся однодневками, заинтересованы пройти эту процедуру. Хотя наши сотрудники строго относятся к соблюдению всех правил лицензирования, видимая суровость вовсе не чрезмерна. Наши требования разумны, они не мешают ведению бизнеса. В конце концов, мы должны получить более качественный вид морского бизнеса. Прохождение процедуры лицензирования дисциплинирует компанию, увеличивает ее конкурентоспособность. Мы не бюрократы в смысле чиновников с мохнатой лапой. Есть такое международное понятие bureaucracy - правильное ведение дел. Корень один, а понятия разные. Вот к этому результату мы и стремимся в своей работе.
- За год удалось договориться со всеми поднадзорными портами?
- Договариваемся. На прошедшей в Москве коллегии федеральной службы по надзору в сфере транспорта прозвучала такая проблема: капитаны морских портов, скажем так, сильно обижаются на наших коллег. Потому, что 12 управлений, созданных на базе существующих ранее речных транспортных инспекций, получив широкие полномочия, стали усиленно контролировать капитанов морских портов. Я со своей стороны стараюсь все проблемы обсуждать с капитаном морского порта Владивосток Анатолием СИДОРЕНКО. И уже после того, как мы "сверим часы", я делегирую решение проблемы на весь подведомственный регион. И советую коллегам из других управлений поступать так же. Ведь вектор деятельности у нас один, он свят для морского флота - обеспечение безопасности мореплавания в комплексе. Капитан морского флота является оком государевым, а Дальневосточное управление госморнадзора - его прожектором.
- Управление, в том числе, занимается статистическим учетом транспортных происшествий и аварийных случаев. Вы же утверждаете, что главная задача - принятие превентивных мер, способных не допустить само происшествие.
- Да, мы занимаемся серьезной профилактической и превентивной работой. Главная задача - не допустить ЧП. Но если что-то произошло, то мы контролируем ход расследования и сотрудничаем с транспортной прокуратурой.
- ДВУ Госморнадзора составляет общую базу данных о техсостоянии судов, зарегистрированных в дальневосточных портах. Достаточно ли у управления полномочий для приведения в порядок ситуации с "бесхозными" и затонувшими судами?
- В портах Дальнего Востока, особенно Приморья и Сахалина, стоят десятки арестованных и брошенных судов. Они оказываются нужными судовладельцу в самый последний момент, когда суд предпринимает попытки продажи судна. Мы дали указания капитанам всех дальневосточных портов, собрать и предоставить достоверные сведения по таким объектам. После окончания работы над общей базой данных мы будем добиваться создания точно выверенных юридических алгоритмов для того, чтобы "топляки" были убраны. У капитанов портов есть такие полномочия, но недорабатывает судебная система. Такая же ситуация по "бесхозным" судам.
- Дальневосточное управление должно надзирать за надлежащим содержанием территории и акватории морских портов, в том числе за работой экологически опасных объектов, деятельностью и лицензированием компаний, осуществляющих перегрузку нефтепродуктов. Как идет работа в этом направлении?
- Всего в нашей зоне ответственности 46 подобных объектов, в основном на Сахалине. Компании, осуществляющие перегрузку нефтепродуктов, должны иметь аварийно-спасательную технику для обеспечения ликвидации аварийных разливов нефти. Либо договор на оказание подобных услуг со специализирующейся в этом направлении компанией. Но, к сожалению, аварийно-спасательные службы плохо оснащены. Флот БАСУ (бассейновых аварийно-спасательных управлений) морально устарел и физически изношен. По-хорошему на Дальнем Востоке следует срочно создать полноценную государственную спасательную службу, способную не только спасать людей, но и бороться с техногенными катастрофами и опасными экологическими последствиями. Частная компания едва ли сможет решить такую задачу.
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