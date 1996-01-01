"Ярославский ГОК" и "Бор" проинспектировали

На минувшей неделе на "Ярославском горно-обогатительном комбинате" и "ГХК Бор" с рабочим визитом побывал генеральный директор "Русской горнорудной компании" Сергей РОДИОНОВ.

С "ярославцами" Сергей Петрович провел совещание по результатам финансово-экономической деятельности. Намечены пути решения проблем на ближайшее время. Произведены кадровые перестановки: на должность исполнительного директора ГОКа, которую занимал Глеб ЗУЕВ, назначен Владимир ЯНАКОВ. Посещение Дальнегорска Сергей Родионов начал со встречи с мэром города Григорием КРУТИКОВЫМ. Руководители обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности территории, пути взаимодействия градообразующего предприятия с городскими властями.