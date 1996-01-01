"Бор" готов перейти на уголь

ЗАО "ГХК Бор" продолжает реализацию инвестиционной программы и программы по снижению затрат предприятия. Одно из важнейших направлений этих программ - перевод котельных "Бора" с мазута на более дешевый уголь. В декабре прошлого года закончен монтаж модульной угольной котельной.

Закончены и пуско-наладочные работы на модуле. Его сдача в эксплуатацию даст 30 млн руб. экономии за год. Полным ходом идут и работы по строительству угольной котельной производительностью 30 тонн пара в час. Ее запустят весной этого года. В перспективе на ее базе установят дополнительные котлы, что даст возможность установить также новый турбогенератор мощностью в 6 мегаватт. Главное, к чему стремятся сегодня химики, - снизить затраты на производство продукции, а доля энергетических затрат в себестоимости продукции составляет 26,5%. Вот поэтому модернизации энергохозяйства придается такое значение.

Осуществлена и утилизация избыточного тепла сернокислотной установки. Смонтирован теплообменник, изготовленный по спецзаказу в Германии, завершается монтаж двух 1,5-километровых ниток трубопровода. Когда проект будет закончен, то тепло, которое ранее просто выбрасывалось в атмосферу, будет участвовать в технологических процессах борнокислотного производства и идти на отопление производственных помещений. Это сулит экономию до 70 млн руб. в год.