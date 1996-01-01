МЭС Востока приступили к строительству ЛЭП "Хабаровская ТЭЦ-3 - "Хехцир"

Магистральные электрические сети (МЭС) Востока приступили к строительству двухцепной линии электропередачи 220 кВ "Хабаровская ТЭЦ-3 - "Хехцир". Строительство ведется в рамках инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС".

В результате выполненных работ будет повышена надежность электроснабжения потребителей Хабаровска, а также южной части Хабаровского края. Инвестиции Федеральной сетевой компании в строительство энергообъекта составят 1,3 млрд руб.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе МЭС Востока, в ходе строительства, которое завершится в декабре 2008 года, предстоит установить 338 опор, смонтировать в общей сложности 402 км провода и 67 км грозотроса. Трасса линии проходит по заболоченной местности, поэтому при строительстве будет использована специальная вездеходная техника.

Линия электропередачи 220 кВ "Хабаровская ТЭЦ-3- "Хехцир" протяженностью 67 км обеспечит выдачу мощности четвертого энергоблока Хабаровской ТЭЦ-3 в сеть объединенной энергосистемы Востока. Это позволит оптимизировать распределение мощности на участке от Хабаровска до Приморской ГРЭС, снизить потери электроэнергии в сети.