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Энергия к саммиту

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке прошла встреча представителей ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ОАО "ДЭК") и Schneider Electric, в ходе которой обсуждалось участие международной корпорации в проектах энергохолдинга.

Как сообщил департамент информационной стратегии и работы со СМИ ОАО "ДЭК", итоговое решение о сотрудничестве компаний в рамках реализации инвестиционной программы энергохолдинга, а также мероприятий по обеспечению энергоснабжения инфраструктуры саммита АТЭС, будет принято в ближайшее время.

По словам представителей Schneider Electric, интерес к сотрудничеству с ОАО "ДЭК" со стороны международной корпорации связан со значительными перспективами, которые открываются перед дальневосточной энергосистемой в свете принятия решения о проведении форума АТЭС во Владивостоке в 2012 году, а также в рамках реализации федеральных целевых программ, направленных на развитие Дальнего Востока и Забайкалья.

В январе между ОАО РАО "ЕЭС России" и администрацией Приморского края было подписано соглашение о развитии энергетики Приморского края, закрепляющее намерения осуществить проекты по подготовке к проведению саммита АТЭС. Согласно планам ОАО "ДЭК" в Уссурийске к 2012 г. заработает первая очередь ТЭЦ, до 2009 г. ГТЭС будет построена во Владивостоке, кроме того, в 2009 - 2011 гг. в работу будет введено несколько новых линий электропередачи.

Досье

Schneider Electric была основана в 1836 году и занимается производством и установкой электрооборудования. Компания работает в 190 странах и имеет более двухсот заводов. В России Schneider Electric работает более 25 лет. Оборудование компании установлено в Государственной Думе РФ, Доме Правительства РФ, Останкинской телебашне, в Большом и Мариинском театрах, Эрмитаже, на Новолипецком металлургическом комбинате, ГМК "Норильский никель", Кольской и Смоленской АЭС, Сочинской ТЭЦ.
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