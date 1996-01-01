Энергия к саммиту

Во Владивостоке прошла встреча представителей ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ОАО "ДЭК") и Schneider Electric, в ходе которой обсуждалось участие международной корпорации в проектах энергохолдинга.

Как сообщил департамент информационной стратегии и работы со СМИ ОАО "ДЭК", итоговое решение о сотрудничестве компаний в рамках реализации инвестиционной программы энергохолдинга, а также мероприятий по обеспечению энергоснабжения инфраструктуры саммита АТЭС, будет принято в ближайшее время.

По словам представителей Schneider Electric, интерес к сотрудничеству с ОАО "ДЭК" со стороны международной корпорации связан со значительными перспективами, которые открываются перед дальневосточной энергосистемой в свете принятия решения о проведении форума АТЭС во Владивостоке в 2012 году, а также в рамках реализации федеральных целевых программ, направленных на развитие Дальнего Востока и Забайкалья.

В январе между ОАО РАО "ЕЭС России" и администрацией Приморского края было подписано соглашение о развитии энергетики Приморского края, закрепляющее намерения осуществить проекты по подготовке к проведению саммита АТЭС. Согласно планам ОАО "ДЭК" в Уссурийске к 2012 г. заработает первая очередь ТЭЦ, до 2009 г. ГТЭС будет построена во Владивостоке, кроме того, в 2009 - 2011 гг. в работу будет введено несколько новых линий электропередачи.