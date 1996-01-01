Ситуация на рынке труда осложнится из-за форума АТЭС

7219 новых рабочих мест появилось в Приморье в 2007 году. К 2012 году только в строительстве появятся 11 тысяч новых рабочих мест. Эти данные были озвучены на проходящей во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса научно-практической конференции, посвященной готовности рынка труда к форуму АТЭС, сообщает отдел имиджа и рекламы ВГУЭС.

- Рынок труда испытывает нехватку специалистов многих профилей. А в связи с форумом АТЭС ситуация обещает еще усложниться, - рассказала Наталья БАЛАКИРЕВА, заместитель начальника Управления государственной службы занятости населения Приморского края. - Производство в крае развивается, поэтому сейчас снова становятся востребованы информационщики, инженеры, организаторы производства, работники сервисных служб.

- Мы воодушевлены решением президента назначить Владивосток местом проведения саммита, - с приветственным словом к гостям обратился ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ. - И сегодня мы должны вместе решить, каких специалистов нужно выпускать, какие профессии будут востребованы во время подготовки саммита.

21 марта в зале Ученого Совета ВГУЭС собрались представители государственных структур и коммерческих компаний, кадровых агентств, администрации ВГУЭС.

- Мой интерес к данному мероприятию очень большой, потому что моя деятельность связана с профориентацией школьников края, - рассказала директор некоммерческого фонда "Дальневосточный центр экономического образования" Наталья ВИТКОВСКАЯ. - Солидарна с ВГУЭС, выражающим беспокойство по поводу трудоустройства выпускников высшей школы. Сегодня это действительно проблема, но такие совместные обсуждения помогут ее решить. О том, что спрос на рынке труда на многие специальности не подкреплен предложением и ситуация обещает осложниться.

Вопросы трудоустройства молодых специалистов, их конкурентоспособности и востребованности осветили в своих выступлениях директор института менеджмента, бизнеса и экономики Александр ЛАТКИН, первый заместитель директора Института менеджмента, бизнеса и экономики Ангелина КИМ, директор Регионального центра "Старт-карьера" Анна КЛЕНИНА.

Особый интерес слушателей вызвал доклад "Полезность обществу в стратегии развития университета" первого проректора ВГУЭС Галины МАЛЬЦЕВОЙ. В своем докладе Галина Ивановна привела в пример крупные иностранные компании, которые видят свою миссию в том, чтобы быть полезными обществу, а не в приращении финансовой прибыли. Именно такая целевая установка позволила им добиться крупного успеха.

- Что же делает ВГУЭС, чтобы быть полезным обществу? - озвучила Галина Ивановна основной тезис доклада. - Самое главное - выпускает востребованных выпускников.

Кроме того, как уже известно всему городу и краю, ВГУЭС строит общественно значимые объекты, такие как спорткомплекс "Чемпион", медицинский центр "Лотос", бизнес-инкубатор. А школа-интернат для одаренных детей и начальная школа на 10-й улице давно стали предметом гордости края.