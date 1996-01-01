Социальная миссия выполнима

Как и ожидалось, выдвиженцев на номинацию "Социально ответственный бизнес" оказалось немало. Если в основе "Компании года" лежит эффективность бизнеса, то заявить о своей значимости на территории - это снискать признание людей. В Приморье рады тем, для кого территория деятельности - не колония для стрижки купон, а важный ресурс для стабильной работы компании и ее коллектива, Стратегия. Тогда бизнес становится партнером местных властей и профсоюзов. Или не становится...

О конфликте 180 крупных предприятий с Федерацией профсоюзов Приморского края "ЗР" уже писал. Более того, "в связи с отказом ведущего бизнеса края присоединиться к Приморскому трехстороннему соглашению по регулированию социально-трудовых отношений Федерация профсоюзов приостановила свое участие в организации и проведении конкурса "Социально ответственный бизнес" в рамках Бизнес-Премии-2007", - такое письмо мы получили в начале марта. Не будем повторять причины этого конфликта - в основе, на наш взгляд, лежит нежелание услышать друг друга: первые ставят на рост производительности труда, вторые - на рост зарплаты. А второго без первого не может быть, если мы не хотим стать банкротами.

Досье При включении предприятий в ТОП-25 учитывались показатели отчетности 2006-2007 г.: отсутствие задолженности по уплате налогов, средняя заработная плата к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по ее выплате, количество рабочих мест - 2007 г. к 2006 г., социальный пакет работника, создание эффективных рабочих мест и система подготовки и переподготовки кадров, охрана труда, экология производства и участие в социальных проектах Приморского края.

Примером может быть та же "Восточная стивидорная компания". Судя по показателям, с которыми она завершила 2007 год, рука не поднимется занести менеджмент и владельцев в разряд "социально безответственных". Средняя зарплата в компании выше отраслевого уровня на 287%, выросло число рабочих мест, грузооборот у компании растет, да и "зона ответственности" у "стивидоров" выросла до размеров Находкинского городского округа вместо одного поселка Врангель. И место компании в ТОП-25 "социальной" номинации VI "Бизнес-Премии" вполне законно.

Или другой номинант этого года и победитель прошлого - ОАО "Приморский ГОК". Как трудно в приморской глубинке, вдали от центров цивилизации, удержать рабочие кадры, знает каждый руководитель. Между тем Иван ШЕПЕТА, председатель совета директоров и акционер компании, не жалеет денег на обустройство "космического городка" в глубокой тайге. Нынешней зимой приморцы вновь с завистью узнали о вводе современной лыжной трассы в п.Восток. Люди остаются жить и работать в далеком поселке - и холдинговая компания стремительно развивается. То же можно сказать и о ЗАО "АСО-1" из Кавалерово.

Впервые в социальный ТОП-25 попала компания, которую относят к среднему бизнесу, но сама стратегия ее нацелена на приоритетные национальные проекты. Речь идет о Группе компаний "Джордж", а точнее, о ее последнем проекте - "Медицинский центр "Джордж" в Уссурийске. Построенная с нуля клиника всей семьи, оснащенная современнейшим оборудованием и квалифицированными врачами, действительно предложила приморцам мировой уровень медицины и доступные условия. В планах компании построить подобный медицинский центр и во Владивостоке. Медицинский социальный проект и стал для "Джорджа" путевкой в полуфинал 2007 года.

Труднее было сформировать первый ТОП-25 номинантов "Развивающийся бизнес". Среди них мы видим лауреата прошлого года ИПК "Дальпресс" - за год компания рванула на новую высоту, продолжая модернизировать производство.

С прозрачным бизнесом просто. Но далеко не все осмелились к заявкам на участие в конкурсе приложить свою бухгалтерскую отчетность.

Досье При отборе полуфиналистов в номинации "Развивающийся бизнес" учитывались: рост валовой выручки к прошлогоднему уровню, изменение прибыльности продаж, величина чистой прибыли в 2006-2007 гг., отсутствие просроченной налоговой задолженности, короткий комментарий по внедрению прогрессивных технологий, инноваций и расширению производственной базы (основных фондов).

Оргкомитету пришлось перешерстить список более 100 компаний. Причем многие из них на слуху приморцев и широко известны как стабильный и надежный бизнес, но... Подтвердить свои шаги по развитию бухотчетностью решились немногие.

Вывод первый был неутешительным - средний бизнес не вышел еще из тени. По схемам минимизации налогов созданы целые семейства однородных ИЧП, особенно это характерно для сферы сервиса. Вывод второй - диверсифицируя капитал, владельцы под одной торговой маркой имеют целое созвездие малых предприятий по разному профилю. Вывод третий обнадеживал: многие компании сегодня на пути к аккумуляции бизнеса под одной крышей, в разгаре ребрендинга, перепрофилирования и структуризации. К следующему году они будут готовы заявить о себе открыто. Да и законодательство, надеемся, к тому времени ранжирует предприятия и компании нового бизнеса более четко: микропредприятия, малый и средний бизнес.

Признаемся честно, рейтинг мы выстроили не строго по абсолютным цифрам - кто за год вырос больше. Решили, что в новой номинации должны быть представлены все бурно развивающиеся отрасли края. Среди них такие, где и вовсе крупный бизнес уступил место новой волне: строительство, IT-технологии, инновации, автосервис, переработка. Кто знает, может, через год мы увидим их в первой номинации "Компания года". А пока голосуйте...

Напомним, в этих номинациях в финал выйдут по четыре лауреата, а определятся они прямым голосованием членов Экспертного совета краевой Премии и открытым голосованием на интернет-сайте www.premia.zrpress.ru и письмом в адрес (в пропорции 60/40) Рейтингового агентства "Золотой Рог": 690950 Владивосток, пр."Красного знамени", 10, каб. 415, факс (4232) 45-66-27, 45-04-85.