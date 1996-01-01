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Никто не хотел покупать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Заявки на покупку были поданы только на 2-этажное нежилое здание по ул. Фрунзе, 48 в центре Хабаровска. Лот имел обременение в виде бессрочного договора аренды. За построенное в 1917 г. здание мэрия требовала не менее 13,042 млн руб. Три покупателя внесли в качестве невозвращаемого задатка по 2,6 млн руб. После получасового торга за 21,518 млн руб. здание купило физическое лицо.

А выставляемый на аукцион уже в третий раз пакет из 21,7% акций ОАО "Фабрика мягкой мебели" остался невостребованным. За предприятие, где работают в настоящий момент 12 сотрудников и стоимость активов которого составляет 4,596 млн руб., мэрия планировала выручить от сделки не менее 577 тыс. руб.

Не заинтересовало потенциальных покупателей и повторно предлагаемое за 1,439 млн руб. пустующее подвальное помещение площадью 130,4 кв.м в доме 25 по ул. Панфиловцев.

По словам начальника отдела приватизации администрации Хабаровска Ларисы РАСПОПОВОЙ, непроданные в этот раз объекты на аукционы выставляться больше не будут. "Мы продадим их путем публичного предложения. Торгов при таком варианте не предполагается, мы просто объявляем цену продажи, и первый, обратившийся к нам покупатель, становится владельцем. Вся процедура занимает не более часа", - сообщила она.

Согласно закону №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления", 2008 г. должен стать финальным в приватизации объектов муниципальной собственности. В Хабаровске осталось всего 43 объекта, которые нужно продать. 15 из них - это подвальные помещения, 3 - памятники архитектуры, 2 - пакеты акций предприятий. Аукционы будут проводиться ежемесячно.

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