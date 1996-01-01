В Хабаровске большегрузы будут ездить по спецразрешению

Мэр Хабаровска подписал постановление, которое регулирует проезд большегрузных автомобилей по дорогам города в весенний период, сообщает пресс-служба города.

Так, для автомобилей полной массой 10 тонн и более провоз тяжеловесных грузов по дорогам города без специального разрешения будет запрещен с 24 марта по 11 мая 2008 года, полной массой 8 тонн - с 4 апреля по 5 мая, а 6 тонн - с 7 апреля по 2 мая. Ограничения касаются не только автоперевозчиков Хабаровска, но и тех, кто приезжает из других регионов. На въездах в город с 24 марта по 11 мая будут организованы временные посты для проверки наличия разрешений и их выдачи.