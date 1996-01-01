Останемся без зоны?

Владивосток может остаться без игорной зоны на острове Русском, если власти прислушаются к предложению главы Российского союза промышленников и предпринимателей. Александр ШОХИН предложил перенести сроки создания игорных зон в России не менее чем на 5 лет.

"Сроки, прописанные в законе, оказались чрезмерно жесткими, и закон не может заработать к 1 июля 2009 года", - заявил он, пишет "Газета". "Казино и гостиницы невозможно построить быстро, в частности, только при подготовке Сочи к Олимпиаде и к форуму АТЭС, очень много уходит времени на создание инфраструктуры".

То есть, продолжил глава РСПП, "время для подготовки по переносу игорных заведений может составить не менее 5 лет". Более того, глава РСПП считает, что игорная зона в Краснодарском крае должна быть вообще перенесена в другой регион. "Невозможно одновременно со строительством олимпийских объектов в Сочи построить еще и Лас-Вегас", - говорит он. - Это огромная нагрузка на инфраструктуру".

По его словам, это касается и зоны на Дальнем Востоке, так как там также будет идти одновременно подготовка к форуму АТЭС-2012. "Сама идея обособленности игорных зон хорошая, но их нужно строить в других регионах", - уверен Шохин.