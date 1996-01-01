"Роснефть" соединит ВСТО-II со своим нефтеперерабатывающим заводом в Комсомольске- на-Амуре

В середине апреля будет подписано соглашение о сотрудничестве между "Роснефтью" и Хабаровским краем. Об этом в ходе рабочего визита в Хабаровск журналистам рассказал глава НК "Роснефть" Сергей БОГДАНЧИКОВ.

"Обязательства нефтяной компании, которые предусматривает договор, охватывают деятельность в области нефтепереработки, обеспечения нефтепродуктами, инфраструктурные проекты и социальную помощь региону в разумных пределах. Со стороны администрации края - это те налоговые преимущества, которые разрешены действующим краевым законодательством", - сказал руководитель "Роснефти". Он отметил, что подобные соглашения между руководством края и "Роснефтью" подписывались и ранее, однако на этот раз документ предполагает гораздо более высокую степень взаимодействия сторон.

Сергей Богданчиков проинформировал также губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА о дальнейшем ходе реконструкции Комсомольского-на-Амуре нефтеперерабатывающего завода. "Сейчас строится очередной объект - установка замедленного коксования, которая позволит нам увеличить выпуск светлых нефтепродуктов. Мы уже сегодня выпускаем дизельное топливо по международным стандартам, бензин по стандарту Евро-2. А в 2009 году планируем выпускать бензин по стандартам Евро-3. К 2012 году глубина переработки нефти на КНПЗ достигнет 95%", - сказал он.

И сообщил, что для обеспечения КНПЗ необходимыми объемами нефти "Роснефть" планирует построить ответвление от нефтепровода ВСТО-II до Комсомольска-на-Амуре. "В настоящее время поставки осуществляются железнодорожным транспортом, что экономически не совсем оправдано, - заметил президент нефтяной компании. - По новому же трубопроводу в разные годы из Западной Сибири на завод будет поступать 70-80% необходимых объемов нефти. Строительство начнется сразу после того, как ВСТО-II дойдет до Хабаровска. Полевые изыскания для нужд проекта уже выполнены. В настоящее время сахалинским проектным институтом ведется подготовка рабочей документации. Труба пройдет вдоль автотрассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре".

Сергей Богданчиков рассказал и о планах увеличения пропускных возможностей принадлежащей "Роснефти" газопроводной системы Сахалин - Хабаровск для обеспечения поставок газа в рамках подписанного в 2005 году контракта с оператором проекта Сахалин-1 - компанией Эксон Нефтегаз Лимитед. Для этого потребуется заменить часть трубопроводной системы и поставить дополнительные компрессорные станции.

При этом он подчеркнул, что нефтяная компания не планирует продавать какие-либо участки своего газопровода: "С просьбой о продаже участка от Сахалина до Комсомольска-на-Амуре к нам обращалось руководство "Газпрома". Мы отказали, так как все 3 тыс. км наших трубопроводных систем на Сахалине и в Хабаровском крае взаимоувязаны и находятся в едином режиме эксплуатации, обслуживания и реконструкции. Но, с другой стороны, мы чувствуем ответственность и обязанность вести расширение этой системы по заявкам "Газпрома", других компаний и органов власти".

Кроме того, президент "Роснефти" сообщил о начале создания новых филиалов сбытовой компании ООО "РН-Востокнефтепродукт" в Забайкальском и Камчатском краях, что позволит увеличить объемы продаж нефтепродуктов (в 2007 году они составили 2,2 млн тонн, а в 2008 году этот показатель планируется увеличить до 3 млн тонн).