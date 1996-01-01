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Рекламная конструкция с огрехами
Приморский арбитражный суд проверил на соответствие закону муниципальный акт, определивший правила размещения наружной рекламы во Владивостоке. 12 пунктов документа признаны в итоге недействующими.
Инициатором юридической ревизии выступило Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, посчитав, что "Положение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции и предоставлении рекламного места на территории г. Владивостока", принятое Думой Владивостока 24 сентября 2007 года, не во всем отвечает требованиям Федерального закона "О рекламе" и ведет к ущемлению прав хозяйствующих субъектов.
К примеру, Положением предписывается заключать договор на размещение рекламной конструкции еще до того, как распространитель рекламы получит разрешение властей на ее размещение. По закону же достаточно представить только письменное согласие собственника недвижимого имущества на присоединение рекламной конструкции. Всего антимонопольный орган оспорил 19 пунктов Положения.
Дума и администрация г. Владивостока с претензиями УФАС не согласились, полагая, что документ полностью соответствует Закону "О рекламе". Выводы судебной коллегии под председательством Елены ГОЛУБ, разбиравшей спор, не были столь однозначны.
Детально изучив муниципальный правовой акт, суд подтвердил правомерность только 7 из 19 обжалованных пунктов. Они определяют компетенцию уполномоченного органа, порядок выдачи разрешения на распространение наружной рекламы и т.д.
В то же время не выдержали проверку на законность дополнительные условия и ограничения для распространителей рекламы, связывающие выдачу разрешения на установку рекламной конструкции с условием предварительного заключения договора с собственником недвижимого имущества. Недопустимо расширен перечень оснований для отказа в заключении договора возмездного предоставления рекламного места и в получении разрешения на установку рекламной конструкции.
Согласно Положению, отказать можно: а) в случае перегруженности района предполагаемого размещения рекламной конструкции другими рекламными конструкциями; б) в случае необходимости использования рекламного места для муниципальных нужд; в) в случае нарушения заявителем условий ранее заключенных договоров возмездного предоставления муниципального рекламного места и (или) ранее выданного разрешения на установку рекламной конструкции; г) в случае наличия у заявителя задолженности перед бюджетом города Владивостока по оплате заключенного договора возмездного предоставления муниципального рекламного места. Между тем в Законе "О рекламе" подобных оснований для отказа нет.
Все противоречащие законодательству пункты Положения "О выдаче разрешения" признаны недействующими. Решение вступило в силу, однако мэрия Владивостока намерена обжаловать судебный акт в кассационной инстанции.
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