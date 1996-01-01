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Долой щиты! Да здравствуют пилоны!
Мэрия Владивостока объявила о своем намерении избавить город от устаревших рекламных конструкций - билбордов (щитов размером 3x6 м). "Но делаться это будет не в одночасье, а поэтапно, с изменением существующих правил размещения и распространения городской наружной рекламы", - пояснил "ЗР" руководитель управления рекламной деятельности администрации Владивостока Сергей МАЛЬЦЕВ.
По его словам, установка рекламных конструкций на территории города будет переведена на конкурсную основу - в соответствии с последними поправками в Федеральный закон "О рекламе". То есть среди фирм и частных предпринимателей, желающих заключить с мэрией договор на размещение рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, будет проводиться конкурс. Победителями его станут те, кто предложит городу наиболее удачные решения в плане эстетики и гармоничного вписывания в городской пейзаж. Речь идет о современных рекламных конструкциях так называемого малого (сити) формата: пилоны, тумбы, призматроны, роллеры.
По информации Сергея Мальцева, конкурсный режим на установку рекламных конструкций начнет действовать с 1 июля 2008 г. Правила проведения конкурсов будут включены в новое положение "О выдаче разрешения на установку рекламной конструкции и предоставлении рекламного места на территории города Владивостока", которое заменит ныне действующее, принятое городской думой в сентябре прошлого года. Разработкой новых правил рекламное управление мэрии уже занимается совместно с депутатами городской думы и представителями Приморского управления Федеральной антимонопольной службы. Ожидается, что Дума Владивостока примет его не позднее конца мая этого года.
"Тем рекламодателям, которые заключили долгосрочные договоры на размещение своей рекламы на старых рекламных конструкциях, беспокоиться не стоит", - заверил Сергей Мальцев. По его словам, эти договорные обязательства будут оставаться в силе, но не более 5 лет со дня вступления в силу соответствующих поправок в Федеральный закон "О рекламе". Иными словами, к середине 2012 г. (дате предполагаемого проведения саммита АТЭС) Владивосток должен полностью избавиться от устаревших рекламных конструкций.
Стоит заметить, что затраты на установку (сюда входят производство, транспортировка и монтаж) новых рекламных конструкций сити-формата заметно превышают затраты на установку традиционных щитовых установок. К примеру, установка билборда обходится в $1500, а установка пилона - двухстороннего объемно-пространственного сооружения в виде стеллы - уже в $5000.
Обновление рекламного облика города, увы, не предусматривает увеличения объема световой рекламы. Как заявил "ЗР" руководитель городского управления по регулированию рекламной деятельности, "возможности городских электросетей весьма ограничены для того, чтобы полноценно обеспечить электричеством световые рекламные конструкции".
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