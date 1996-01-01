Работников с большим стажем хотят приравнять к ветеранам труда

Администрация Приморского края вышла с инициативой проекта закона "О внесении изменений в ст. 3 Закона Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан".

Суть поправок - предоставить гражданам, отработавшим более 35 лет (женщины) и 40 лет (мужчины) непрерывного трудового стажа, те же льготы, которые получают пенсионеры, имеющие удостоверения "Ветеран труда". В число новых льготников также должны войти приморцы, получившие губернаторские грамоты.

Проект поправок рассмотрен на комитете ЗС Приморского края и рекомендован к принятию в первом чтении. По словам вице-губернатора края Любови ДРОЗДОВОЙ, всего на поддержку вышеуказанной категории граждан потребуется 37,7 млн руб. в год, в перерасчете на одного льготника - 4 тыс. 623 руб. "Такие возможности в бюджете есть, и мы можем помочь людям, отдавшим годы жизни производству, но по каким-то причинам не получившим наград и не попавшим в число лиц, имеющих право на удостоверение "Ветеран труда", - заявила она. Правда, льготами приморские ветераны труда смогут воспользоваться только в том случае, если останутся жить на территории края.