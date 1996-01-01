Приморские экскурсоводы покажут свое мастерство

В рамках конкурса предусмотрены две номинации. Первая - "Экскурсия глазами молодых" - предназначена для студентов старших курсов и выпускников 2007 г. Вторая номинация - "Экскурсия. Приграничный туризм" - приглашает к участию юридических и физических лиц, которые ведут экскурсионную деятельность.

Они могут представить на суд жюри действующие и планируемые экскурсии, а также путевую информацию "Владивосток - Суйфэньхэ". Тематика экскурсии может быть самой разнообразной - историческая, искусствоведческая, литературная, архитектурно-градостроительная и др.

Организаторами конкурса выступили департамент международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края, некоммерческое партнерство "Туристское объединение международной интеграции "Окно в Евразию", а также факультет дополнительного образования в сфере туризма и гостеприимства ВГУЭС. Итоги конкурса будут подведены в рамках выставки "Дальтур-2008", которая пройдет во Владивостоке 17-18 апреля.