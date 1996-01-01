Владивостокские воспитатели выставили требования властям

В антирейтинге зарплат во Владивостоке, похоже, лидируют работники дошкольного образования. Ни для кого не секрет, что заработная плата воспитателя значительно ниже прожиточного минимума, а он на сегодняшний день составляет чуть выше 5 тыс. руб. У нянечек - и того меньше.

На прошедшей неделе городской профсоюзный комитет работников народного образования провел собрание, где воспитатели поставили перед властями вопрос о повышении зарплат ребром. Приглашены были депутаты, представители комитета образования и комитета по труду. Увы, депутаты не сочли собрание особо важным и не порадовали своим присутствием.

Вопрос о повышении зарплаты будет решен в том случае, если увеличить до 25% фонд, из которого выплачивается заработная плата работникам дошкольного образования. Но на этом останавливаться не стоит. Необходимо создать целевую программу по поддержке дошкольного образования. Такая программа, например, действует в Новосибирске. Иными словами, это "надтарифные" выплаты, начисляемые дополнительно к окладу. Замещая воспитателей, работники, как правило, дополнительных средств не получают. Чтобы компенсировать многочасовой рабочий день, должны получать дополнительные выплаты, что послужит отличным стимулом к работе.

Сейчас решение этих задач возложено на Законодательное собрание края. "Вот только есть одно "но". Город данную программу может не потянуть в финансовом плане, поэтому придется обращаться к краевой администрации", - отмечает председатель комитета профсоюзных работников народного образования Людмила КАРАМОВА. Что ответят воспитателям краевые власти - вопрос открытый.