Безкредитное производство

ООО "Урожайное" - одно из пяти сохранившихся крупных коллективных хозяйств Чугуевского района Приморья. Как и большинство из них, сегодня оно работает практически "по нолям", не имея оборотных средств на развитие производства.

В отличие от ООО "Дружба" - единственного из хозяйств района, попавшего в нацпроект по развитию АПК, подготовившего бизнес-проект на 5 лет по развитию животноводства и получившего кредиты на закуп племенного молодняка и реконструкцию ферм, остальные хозяйства района в силу разных причин в нацпроект не вписались. "Урожайное", например, не хочет влезать в долговую кабалу и брать льготные кредиты. Почему? Об этом рассказывает гендиректор ООО "Урожайное" Виктор НАГАЙСКИЙ.

- Программа возврата кредитов жесткая, их надо гасить постоянно, а крестьяне получают деньги за продукцию лишь после сбора урожая, а подчас и позже. Сегодня мы получаем краевые субсидии на элитные семена, произведенное молоко, сою. Из федерального бюджета получаем субсидии на ГСМ, селитру, удобрения. В 2006 г. взяли через Продагентство по программе краевого лизинга технику - комбайн, трактор, очиститель семян.

Досье ООО "Урожайное" создано в марте 2002 г. на базе бывшего одноименного совхоза. Специализируется на молочном животноводстве и выращивании элитных семян картофеля для хозяйств края, выращивании кормовых культур, зерновых. Поголовье КРС самое крупное в районе - около 400 голов, в том числе и 200 голов дойного стада. Посевная площадь под зерновые - в пределах 500 га. В хозяйстве выращивают сою, пшеницу, ячмень, овес, картофель и кормовые культуры. Элитный картофель "Невский" и "Сантэ" идет на обновление семенного фонда края. Главное направление - молочное животноводство. В хозяйстве занято 60 человек, на сезонные работы привлекают дополнительную рабочую силу.

- Как минувший год закончили?

- Год закончили с небольшой прибылью - примерно в 500 тыс. руб. Вырастили 175 тонн пшеницы, 54 тонны ячменя, 291 тонну овса, 152 тонны сои,795 тонн картошки. Заключенные договоры с Продагентством по поставкам продукции растениеводства выполнили. Оно покупает у нас сою и часть зерновых. Стабильных покупателей на мясо нет ни в районе, ни в крае. Закупочные цены на него в крае низкие, до 100 руб. кг, цены сбивают производители из-за пределов Приморья. Если бы государство компенсировало нам часть высоких затрат на производство мяса, мы могли бы сделать низкими цены на него, доступными для всех слоев населения. Я могу сегодня продать, скажем, 20 тонн говядины. Но сейчас нет, как раньше, перерабатывающих пунктов для ее сдачи, и больше 85-90 руб. за кг никто не дает. Убойных цехов на мясокомбинатах почти не осталось. Они предпочитают закупать импортное мясо, а в элитные сорта колбас добавляют немного свежего мясца для улучшения вкуса. Со сбытом молока проблем таких нет - все сдаем на местный молокозавод ООО "Усадьба", небольшую часть реализуем населению. Продукция чугуевского молокозавода расходится по краю, хорошо идет в северных районах. Молока заводу даже не хватает, приходится частично использовать сухое.

- Говорят, когда-то вы да ООО "Пуциловское" в Уссурийском районе элитными семенами картофеля весь край снабжали?

- Да, мы работали на весь край. Но сегодня схема субсидирования производства семян элиты картофеля и зерновых несовершенна, поэтому элитные семена сейчас не востребованы. Раньше это направление деятельности даже было лидирующим для нас. Край выплачивал производителю семян субсидию за реализацию каждого килограмма элитного картофеля. Сейчас субсидию дают покупателю. Наша отпускная цена, например, 6 руб. Покупателю же нужно выложить 12 руб. за кг. А где ему взять деньги, если государство возвращает ему субсидию с задержкой? Другая проблема: мы выращиваем элитные семена 5 лет, сотрудничаем с институтами, ученые следят за технологией, состоянием почвы, качеством продукции. Хозяйство наше в целом занимается этим уже 30 лет. И мы могли бы легко обеспечить потребность Приморья в элитной картошке - это 600 тонн. А нам дают заявку всего на 60-80 тонн. Часть заявок отдают пуциловцам, часть - хозяйствам, покупающим семена суперэлиты, сажающим их и осенью получающим элиту и продающим ее. И им не надо, как нам, ждать 5 лет, чтобы вырастить семена нужного качества.

Что касается товарного картофеля, то в районе спроса на него почти нет, бюджетной сфере надо 28 тонн, это мизер. Когда-то мы неплохо снабжали товарной картошкой спецпотребителей - военных, зоны, флот, пограничников. Но сегодня поучаствовать в тендере по поставкам для спецпотребителя сложно: очень много участников-перекупщиков из Приморья и из-за пределов края - из Хабаровского края, Амурской области, других регионов.

- У вас, как и повсюду на селе, не хватает кадров - механиков, агрономов, животноводов, технологов. Наверно, мало платите...

- Механизатор в сезон сбора урожая может заработать за месяц 40-50 тыс. руб. Доярка в среднем получает 8 тыс., водители - 5-8 тыс. На полевых работах зарплата выше. У нас есть жилье для специалистов, их средняя зарплата - 10 тыс. руб., но не хотят сюда ехать. Выгоднее устроиться в бюджетной сфере - и зарплаты повыше, и рабочий день нормированный. Сегодня нам не хватает в хозяйстве 8 механизаторов, 5 водителей, нет механика, агронома, бригадира-растениевода.

- Какие планы на этот год?

- Объемы производства зерновых останутся на прежнем уровне - посадим их на 380 га, сою - на 140 га, картошку - на 55 га. Поголовье скота останется на прежнем уровне - в пределах 400 голов. Много проблем с ремонтом животноводческих помещений, требует срочного ремонта хранилище. А оборотных средств нет. Правда, за год удалось отремонтировать водопровод. Главное в этом году - хотя бы удержаться на уровне достигнутого. Государству, считаю, необходимо увеличить меры поддержки крестьян, особенно из федерального бюджета. Важно, чтобы закупочные цены на продукты питания покрывали затраты на производство сельхозпродукции. Средняя отпускная цена производителя на молоко - 8 руб. за литр, а в магазине литр молока стоит уже 38-40 руб. Нужно остановить рост цен на ГСМ, электроэнергию, удобрения...