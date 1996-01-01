Алкогольную розницу спасли от "засухи"

В самом скором будущем ассортимент алкогольной продукции в магазинах России будет восстановлен в прежнем, докризисном, объеме и разнообразии. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в настоящее время обсуждается вопрос о снятии ограничений на поставки молдавских винодельческих и коньячных товаров с еще двух предприятий республики. Всего же из 26 молдавских заводов, которые получили разрешение представить образцы выпускаемой продукции на санитарно-эпидемиологическую экспертизу, 23 получили положительные заключения на более, чем четыреста видов вин и коньяков.