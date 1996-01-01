Горняки возвращаются в Кавалерово

В Управлении по недропользованию по Приморскому краю согласован проект на проведение эксплуатационно-разведочных работ на месторождении "Силинское" в Кавалеровском районе. Проект был представлен геологами ОАО "ГМК-Дальполиметалл".

По условиям лицензирования в 2009 г. на Силинке должна начаться добыча руды. Но геологоразведка будет продолжаться еще 4 года, до 2011 г. За это время только на поверхности запланировано пробурить 99 скважин. Необходимо также выполнить большой объем проходческих работ как на поверхности, так и под землей. Будут пройдены 46 восстающих, 8 новых штолен и 5 восстановлены. После выполнения эксплуатационно-разведочных работ ожидается большой прирост запасов - 110 тыс. тонн. А разведанной товарной руды может оказаться 700 тыс. тонн. Это продлит жизнь рудника на 10 лет как минимум.

Силинка была заброшена в начале 90-х, и только теперь ГМК Дальполиметалл заинтересовался месторождением с богатыми запасами полиметаллов.