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Свинцовый довод
"ГМК "Дальполиметалл" превзошел в 2007 г. плановый показатель добычи руды, подняв нагора 845 тыс. т. Практически половину дал Николаевский рудник. Весь добытый объем руды был переработан, в результате чего получено металлов в концентратах: свинца - 12,6 тыс. т, цинка - 17,9 тыс. т и серебра - 36,2 т.
За последние пять лет это максимальный уровень добычи руды, хотя финансовые показатели компании оказались ниже 2006 г. По словам руководителя департамента по производству Александра САВВИНА, это объясняется тем, что компания шла по пути отработки менее богатых руд, пользуясь хорошей рыночной конъюнктурой.
Некоторые финансовые потери "Дальполиметалл" понес из-за утери российского потребителя - Челябинского цинкового завода, которого не устраивали транспортные расходы на доставку дальневосточного концентрата. ЧЦЗ, как и многие переработчики, зависимые от цен на сырье, пошел по пути создания собственной минерально-сырьевой базы и приобрел несколько месторождений. Другой многолетний партнер "Дальполиметалла", трейдер Лондонской биржи металлов компания "Гленкор", ведет более жесткую ценовую политику, с чем дальневосточникам пока приходится мириться. Впрочем, как отмечает Александр Саввин, проблем со сбытом продукции у комбината не будет, "в АТР мы достаточно заметные и привлекательные партнеры по поставкам концентратов свинца и цинка, который считается одним из самых качественных на рынке". Если говорить о конкурентах "Дальполиметалла", то ими в регионе являются австралийцы, поставляющие на рынок большой объем, но менее качественных концентратов, и Северная Корея, работающая преимущественно на внутреннее потребление, только с этого года она стала осуществлять поставки в Китай.
На текущий год "Дальполиметалл" запланировал добычу руды на уровне прошлого года, несмотря на то, что цены на металлы продолжают расти после непродолжительного спада. Рост добычи ограничен необходимостью проведения на рудниках подготовительных работ. До 2012 г. компания намерена довести добычу до 1 млн т руды в год, а далее ориентироваться на рыночный спрос и состояние собственной ресурсной базы. Несмотря на то, что в 2006 г. геологоразведочные работы позволили компании обеспечить прирост запасов в объеме 146,7 тыс. т руды, а в 2007 г. - 237,1 тыс. т, восполнение выбывающих ресурсов составило не более 37% от добычи. Именно потому восполнение запасов и приобретение новых лицензий на месторождения станут приоритетной задачей компании на ближайшие годы.
Геологоразведочные работы на действующих месторождениях уже увеличены почти в два раза. В прошлом году "Дальполиметалл" истратил на геологоразведку 62 млн руб. собственных средств и 20 млн руб. бюджетных по федеральной программе Минприроды. В конце прошлого года компания приобрела на аукционах три месторождения: "Силинское", "Красногорское" полиметаллические и "Малиновское" золоторудное. "Эти ресурсы могут продлить работу нашего предприятия еще как минимум на 20 лет, а в общей сложности - до 50 лет", - говорит Саввин.
Уже в этом году Силинское месторождение полиметаллических руд может дать предприятию около 2,5 тыс. т руды, которая будет добыта попутно с проведением разведочных работ. Это небольшое, компактное месторождение с добычей 50-60 тыс. т. руды в год обещает стать рентабельным и по оценке специалистов может отрабатываться не менее 10 лет. На Красногорском месторождении в этом году планируются только проектные работы и отбор технологической пробы для подготовки технологии обогащения.
Цель отработки Малиновского золоторудного месторождения - диверсифицировать производство. И хотя "Дальполиметалл" до сих пор не занимался золотом, Александр Саввин не видит в этом непреодолимых проблем. "В принципе разработка твердых полезных ископаемых схожа, отличаясь лишь обогащением руд, - говорит он. - Прогнозные ресурсы золота на месторождении 42 т. Если дальнейшими исследованиями мы подтвердим хотя бы 15 т золота, это будет хорошим результатом". Производительность первой очереди Малиновского месторождения оценивается в 500 кг золота в год. Этого объема будет достаточно для рентабельной работы. Дальнейшее его освоение будет зависеть от финансовых возможностей компании.
При наличии финансовых средств "Дальполиметалл" планирует заниматься и другими твердыми полезными ископаемыми. В частности, в сфере интересов компании титан и олово, которое за последние годы значительно выросло в цене. Однако собственных инвестиционных средств хватает пока только на освоение действующих месторождений. "Сегодня мы готовы вести переговоры с любым потенциальным инвестором об освоении того или иного месторождения, выставляемого на конкурсы и аукционы", - говорит Саввин.
В свою очередь, заметен инвестиционный интерес и к "Дальполиметаллу". Среди потенциальных партнеров выступает, прежде всего, ведущая тройка стран АТР: Корея, Китай и Япония.
ДосьеОАО "ГМК "Дальполиметалл" разрабатывает месторождения "Николаевское", "Верхнее", "Партизанское", "Южное", "Майминовское", в 2007 г. приобрело лицензии на Силинское и Красногорское месторождения полиметаллических руд, Малиновское - коренного золота.
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