Налоговая реформа пошла на второй виток

Не исключено, что, казалось бы, завершенная в основном масштабная налоговая реформа в обозримом будущем обретет второе дыхание. Об этом в ходе встречи депутатов Госдумы с активом ТПП заявил председатель комитета по экономической политике и предпринимательству нижней палаты Евгений ФЕДОРОВ.

Он подчеркнул, что ныне действующий свод законов создавался в свое время для страны, ориентированной на сырьевой путь развития экономики. Сегодня перед государством стоит задача перехода на новые, инновационные рельсы, отметил депутат, а значит, под нее необходимо перестраивать и всю налоговую систему. Среди ближайших мер по ее реформированию Федоров назвал реализацию отказа от НДС и возвращение к налогу с продаж, что существенно облегчит жизнь компаниям, занятым в сфере производства, переработки и высоких технологий. Впрочем, оговорился он, большинство налоговых поправок следует вносить не торопясь, осторожно, тщательно взвешивая.