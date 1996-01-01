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В полуфинал Бизнес-Премии вышли...
Скажем сразу, отбор компаний и менеджеров в ТОП-25 в этом году оказался труднее. Хотя официальные итоги 2007 года в компаниях еще не подведены, но даже предварительные показатели продемонстрировали уверенный рост приморских предприятий крупного бизнеса. Причем не только по валовой выручке, но и эффективности бизнеса, ведь это основной критерий оценки в номинации "Компания года".
В списке нет предприятий энергетики - структуризация под крышей Дальневосточной энергетической компании завершилась только к концу года. Компании стали межрегиональными. А согласно Положению, они должны быть зарегистрированы на территории. И касается это не только энергетиков.
Второе, что обращает на себя внимание, в лидеры экономики края уверенно рвутся транспортные компании. Почти все порты Приморья завершили год с ростом грузооборота и рентабельности - и это уже тенденция. Уверенно сохраняют, в сравнении с прошлым годом, позиции рыболовецкие компании. Две эти отрасли в последние годы вложили немалые инвестиции в модернизацию производства и обновление оборудования (а рыбаки - еще и в рыбообработку) и оказались готовы к изменению конъюнктуры рынка. Они и представлены в рейтинге ТОП-25 наиболее значительно.
Сегодня этот процесс начался в горнорудной и лесоперерабатывающей промышленности, поэтому показатели этих компаний по прибыльности временно снижены. Но можно смело сказать: отрасли готовятся к рывку. Зато в пищевой промышленности налицо итог аккумуляции бизнеса, модернизации производства и освоения новых технологий. Они уверенно занимают лидирующие позиции.
А вот ТОП-25 в номинации "Менеджер года-2007" значительно изменился. С одной стороны, "генералы 90-х", яркие, харизматические личности, уходят в отставку. Им на смену идут современные техничные генеральные директора. Хорошо это или плохо - судить коллективам и собственникам.
Смена ТОП-25 объясняется еще одной причиной. Поскольку профессиональные менеджеры из Приморья, с так называемым "дальневосточным драйвом", уже 10 лет пользуются спросом у российских компаний, то встраивание приморских предприятий в российские холдинги открыло новые перспективы для карьерного роста приморских менеджеров. В качестве примера пожно назвать Евгения АМБРОСОВА. В январе 2008 года он покинул пост генерального директора ОАО "ДВМП" и перебрался в кресло президента ООО "Транспортная группа ФЕСКО". Но успех ДВМП 2007 г. - и его заслуга, поэтому он в бюллетене.
Конечно, отток профи не есть хорошо. Это рискует сказаться на уровне менеджмента в крае. Но эти опасения несколько поутихли после экспресс-опроса экспертов, которых мы попросили сформировать собственный топ-лист. Они подтвердили: на смену уходящим лидерам идут новые талантливые руководители. Так что в основе рейтинга лежат не только финансовые показатели, но и оценка личного вклада руководителей в "осовременивание" предприятий ведь большинство из них прошли реструктуризацию управления и производства. Многим пришлось принимать непопулярные решения по сокращению убыточных подразделений. Это был трудный год для менеджеров.
С номинацией "Менеджер года" произошла еще одна перемена. Она всегда была наиболее престижна для руководителей компаний. Нынче ведь ордена за доблестный труд в частном бизнесе не дают. А Краевая Премия позволяет отметить личные заслуги. Поэтому в этом году от экспертов и предприятий пришло немало предложений по выдвижению в ТОП-25 руководителей банков, учреждений, страховых и туристических компаний, причем не только крупного бизнеса. Например, эксперты дружно назвали президентов двух банков: Дальневосточного банка Ядвигу ДОБРЯНСКУЮ и ПримСоцБанка Дмитрия ЯРОВОГО, а также ректоров вузов. Однако менять "правила игры" в ходе конкурса не в наших правилах.
А вот в следующем году... Ведь Бизнес-Премия живет и развивается. Так, в этом году в новой номинации мы впервые увидим представителей бизнеса новой волны. Уже в следующем номере "ЗР" представит топ-листы двух номинаций - "Социально ответственный бизнес" и "Развивающийся бизнес".
Итак, вы можете голосовать. Правила прежние: эксперты подписывают именные бюллетени - их голоса решающие. А все приморцы, особенно в коллективах, представленных в рейтингах, могут вырезать бюллетени из газеты, размножить и, подписавшись, отправить свой голос в Оргкомитет. А еще проще - проголосовать на сайте IV Бизнес-Премии: www.premia.zrpress.ru
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