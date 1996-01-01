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Не политические выборы
Работу по профориентации стоит начинать с младших классов средней школы, уверена Диана КРОВЛИНА, директор ООО "Кадровое агентство "Успех". В годы реформ эта работа в большинстве российских школ была заброшена, и вот результат: многие выпускники, выходя из стен вуза, отправляются работать не по специальности, а взрослые люди, отработав в своей профессии не один год, испытывают неудовлетворенность оттого, что не смогли найти свое место в жизни.
Эта проблема обсуждалась на прошлой неделе в рамках проекта "Утренние диалоги о корпоративной социальной ответственности", организованного Фондом "Новая Евразия". По словам Дианы Кровлиной, в процессе подбора персонала рекрутеры нередко сталкиваются с такой ситуацией, когда соискатель, даже имея неплохое образование, пребывает в растерянности и не может ответить на вопрос, какую работу ему хотелось бы получить, в каком направлении он желает развиваться и строить свою карьеру.
Первым шагом стала работа с выпускниками вузов по специально созданной технологии. "Сегодня каждое собеседование с молодым специалистом в нашем агентстве включает блок профориентационной диагностики, - рассказывает г-жа Кровлина. - При необходимости мы можем провести и отдельную профориентационную консультацию. Кроме того, мы разработали тренинг "Технологии успеха карьеры", который оказался востребован не только выпускниками, но и взрослыми людьми - сложившимися специалистами. Здесь мы учим, как ставить цели, как правильно оценивать свои ресурсы, какие каналы можно задействовать при поиске работы, как себя позиционировать, формируем навыки самопрезентации".
Следующая ступень - работа с выпускниками школ. Общаясь с соискателями, HR-специалисты обратили внимание на то, что выбор профессии после окончания школы зачастую происходит неосознанно и даже случайно, подростки имеют слабое представление о том, какие профессии востребованы сегодня на рынке труда и что они собой представляют, какие специальности предлагают дальневосточные вузы. "Многие старшеклассники говорят, что хотели бы быть менеджерами, и в то же время не могут толком объяснить, в чем заключается работа менеджера, какими знаниями и навыками должен обладать такой специалист", - отмечает Анастасия ФИЛИМОНОВА, директор по социальному развитию и связям с общественностью ООО "Владпиво".
Кто-то ориентируется на советы родителей, кто-то выбирает профессию, которая на данный момент считается модной и престижной, кто-то исходит из того, куда легче поступить, где можно получить образование бесплатно или где стоимость обучения не так высока. А в результате общество получает незрелого специалиста с низкой мотивацией, которого работодатель вынужден доучивать уже на рабочем месте, или же образование, на которое потрачены годы и немалые средства, и вовсе остается невостребованным.
"Для выпускников школ мы предлагаем профориентационную консультацию, которая длится несколько часов и включает в себя не только собеседование в обычном понимании, но и тестовые методики, ситуационное моделирование, - рассказывает г-жа Кровлина. - Бывает, что в ходе консультации подросток совершает открытие, обнаружив, что можно выбрать профессию, которая станет продолжением его любимого дела".
В ходе подобных консультаций специалисты обнаружили, что во многих школах вопросы выбора профессии вообще не обсуждаются, нет ни сочинений на эту тему, ни внеклассных бесед, ни факультативов, ни курсов начальной профессиональной подготовки, которые помнят еще выпускники конца 80-х - начала 90-х.
Элеонора ТРУБНИКОВА, представляющая Rotary International Club, добавила, что профориентационная работа должна затрагивать не только школьников и студентов, но и родителей, для которых стоило бы разработать отдельный проект. Ведь нынешние мамы и папы все реже спрашивают своих детей о том, кем они хотели бы стать, и часто делают выбор за ребенка, руководствуясь личными амбициями, финансовыми соображениями или другими причинами, при этом игнорируя его наклонности. А потом настраивают своих чад на высокую зарплату и молниеносную карьеру - вместо того, чтобы готовить их к "низкому старту" и приучать к мысли, что всего в этой жизни можно добиться только упорным трудом.
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