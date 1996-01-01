Предпринимателям Владивостока задним числом снизят ЕНВД

5 марта комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовал Думе города Владивостока внести изменения в решение Думы города Владивостока от 28.10.2006 № 109 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в городе Владивостоке" и установить значение коэффициента К2 равное 0,5 для расчета ЕНВД в отношении оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети.

Собственно говоря, речь идет о рынках и торговых центрах. Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, изменился порядок расчета ЕНВД. Теперь налог рассчитывается в зависимости от площади торговых мест, а не от количества рабочих мест, как было ранее. В результате сумма налога увеличилась.