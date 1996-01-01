ООО "Золото Тайги" планирует инвестировать в Приморье

Совместное предприятие ОАО "Полиметалл" и AngloGold Ashanti - ООО "Золото Тайги" планирует в 2008 г. активно участвовать в аукционах на право пользования недрами в России.

Минимальный план инвестиций на год составит, по заявлению одного из представителей собственников компании, $20 млн. В числе нескольких субъектов РФ, куда "Золото Тайги" намерено инвестировать средства, упоминается и Приморский край. Согласно предварительному перечню объектов лицензирования на 2008 г., который находится на утверждении в Минприроды, в Приморье планируется в этом году провести аукционы по четырем участкам недр.