"Примтеплоэнерго" может избежать банкротства

Неисполнение должником денежных обязательств перед взыскателями - законный повод для обращения в арбитражный суд с требованием возбудить дело о банкротстве нерадивого бизнес-партнера. После чего обычно тот активнее ищет средства для расчета с кредиторами. История с краевым государственным унитарным предприятием "Примтеплоэнерго" подтверждает это правило.

С инициативой банкротства КГУП выступили сразу две непохожие организации: ООО "Дальневосточная продовольственная компания" и МУП "Водоканал" г. Партизанска. Чтобы их намерение выглядело весомее, они даже объединили свои требования в одно, вчинив должнику претензии на сумму свыше 7 млн руб. Но, как оказалось, "Примтеплоэнерго" задолжало не только им; и через какое-то время отряд желающих обанкротить КГУП пополнился за счет ОАО "Тернейлес", ОАО "Электросервис", МУП "Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства" Яковлевского района...

Насколько обоснованы их требования, предстояло выяснить служителям Фемиды, а заодно рассмотреть вопрос о введении в отношении должника процедуры наблюдения. Но пока в Арбитражном суде Приморского края шла подготовительная работа, "Примтеплоэнерго" начало расплачиваться с кредиторами. Так, по информации представителя КГУП, прозвучавшей на судебном заседании в феврале, уже погашена задолженность перед ОАО "Тернейлес" и ОАО "Электросервис". Соответственно те заявили о снятии претензий к должнику. Произведены расчеты и с МУП "Водоканал". Правда, надлежащих доказательств оплаты суд не увидел, а только копии платежных поручений. Все необходимые документы должны быть представлены к следующему заседанию, которое состоится 7 апреля.

Возможно, тогда же будет рассмотрен вопрос о прекращении производства по делу, который поставил перед судом ряд участников процесса, включая само КГУП "Примтеплоэнерго" и администрацию Приморского края. На прежних позициях (банкротство - и точка!) остались разве что "Дальневосточная продовольственная компания" и МУП "МПКХ" Яковлевского района. Но их неуступчивость можно объяснить просто - своих денег-то они пока не получили.