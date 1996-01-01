Пищевая и перерабатывающая промышленность Приморья демонстрируют рост

С начала года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Приморского края выпустили товаров на сумму 2,7 млрд руб. Лучшие результаты отмечены в производстве мяса и мясо-продуктов (рост 15%), растительных масел и жиров (17%), а также напитков (16%). Положительная динамика наблюдается и в переработке и консервировании рыбо- и морепродуктов - в 1,5 раза выше уровня прошлого года.