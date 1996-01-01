www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.22 р. 100 JPY: 58.23 р.
EUR: 75.67 р. 10 CNY: 95.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Грузооборот хабаровских портов растет, хотя не все из них переживают хорошие времена

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По данным краевого правительства, грузооборот морских портов Хабаровского края в 2007 г. вырос до 22,3 млн тонн. Из них 18,3 млн тонн грузов было отправлено на экспорт, импортировано 1,1 млн тонн, перевалено в каботаже 1 млн тонн, перевезено паромами 1,9 млн тонн грузов.

Существенное увеличение показателей объясняется ростом грузопотока через порт Де-Кастри, где в 2007 г. было отгружено 11,5 млн тонн нефтепродуктов (в 2006 г. - 3,5 млн тонн). Портовым передовиком, показавшим впечатляющие результаты - прирост с 1,153 млн тонн в 2006 г. до 11,199 млн тонн в 2007 г., - является "Эксон Нефтегаз Лимитед". Другие стивидорные компании, действующие на территории порта, 2007 г. закончили менее удачно: у ООО "Де-Кастри Лес" грузооборот снизился до 280,8 тыс. тонн с 346,9 тыс. тонн в 2006 г., у ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" упал с 2,22 млн тонн в 2006 г. до 44 тыс. тонн в 2007 г.

Аутсайдером же среди портов края по итогам 2007 г., по информации краевого правительства, стал "Совгавань-Порт". Объем грузоперевозок через него в прошлом году упал на 71,6%, в том числе грузооборот по лесу снизился на 26%, до 218 тыс. тонн. Соответственно выручка сократилась на 76,6%, до 52,7 млн руб., с 73,7 млн руб. в 2006 г. При этом кредиторская задолженность предприятия продолжает расти. Как сообщили ДДГ "ЗР" в министерстве промышленности, транспорта и связи Хабаровского края, в 2008 г. ожидается дальнейшее снижение грузооборота через Совгавань, хотя предприятие активно занимается поиском альтернативных грузов и рассчитывает обработать "олимпийские" грузопотоки цемента в Китай.

Между тем ЗАО "Советско-Гаванский морской торговый порт" по поручению ООО "Аркаим" недавно закончило предпроектные работы по строительству перегрузочного комплекса железорудных концентратов в заливе Советская Гавань. Компания "Аркаим" планирует отгружать здесь железорудные обогащенные концентраты на экспорт в Китай, Японию и Южную Корею. Строительство комплекса, по данным краевого правительства, намечено на 2009-2012 гг. Его проектная мощность - 7,2 млн тонн груза в год с перспективой увеличения до 10 млн тонн.

По информации министерства промышленности, транспорта и связи Хабаровского края, грузооборот стивидорной компании ОАО "Ванинский морской торговый порт" за 2007 г. составил 6,48 млн тонн (+0,8% к результатам 2006 г.). На территории Ванинского порта работает также ЗАО "Трансбункер" (имеет нефтеналивной терминал), грузооборот которого в 2007 г. сохранился примерно на том же уровне - 3,014 млн тонн в 2007 г. против 3,074 млн тонн в 2006 г.).

Со слов начальника управления транспорта и связи министерства промышленности транспорта и связи Хабаровского края Владимира ЗЫКОВА, перспективы Ванино очень благоприятные. В порту модернизируется оборудование, устанавливается новая погрузо-разгрузочная высокопроизводительная техника, увеличиваются складские площади. Как следствие, сокращается время простоя судов. Кроме того, в прошлом году администрация порта установила систему автоматического контроля за движением судов, в результате чего выросла пропускная способность бухты.

По прогнозу Владимира Зыкова, грузооборот через порты Хабаровского края в 2008 году вырастет на 8-10%. Рост обеспечат Ванино, где ОАО "Дальтрансуголь" в течение года запустит балкерный терминал, и Де-Кастри.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru