Грузооборот хабаровских портов растет, хотя не все из них переживают хорошие времена

По данным краевого правительства, грузооборот морских портов Хабаровского края в 2007 г. вырос до 22,3 млн тонн. Из них 18,3 млн тонн грузов было отправлено на экспорт, импортировано 1,1 млн тонн, перевалено в каботаже 1 млн тонн, перевезено паромами 1,9 млн тонн грузов.

Существенное увеличение показателей объясняется ростом грузопотока через порт Де-Кастри, где в 2007 г. было отгружено 11,5 млн тонн нефтепродуктов (в 2006 г. - 3,5 млн тонн). Портовым передовиком, показавшим впечатляющие результаты - прирост с 1,153 млн тонн в 2006 г. до 11,199 млн тонн в 2007 г., - является "Эксон Нефтегаз Лимитед". Другие стивидорные компании, действующие на территории порта, 2007 г. закончили менее удачно: у ООО "Де-Кастри Лес" грузооборот снизился до 280,8 тыс. тонн с 346,9 тыс. тонн в 2006 г., у ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" упал с 2,22 млн тонн в 2006 г. до 44 тыс. тонн в 2007 г.

Аутсайдером же среди портов края по итогам 2007 г., по информации краевого правительства, стал "Совгавань-Порт". Объем грузоперевозок через него в прошлом году упал на 71,6%, в том числе грузооборот по лесу снизился на 26%, до 218 тыс. тонн. Соответственно выручка сократилась на 76,6%, до 52,7 млн руб., с 73,7 млн руб. в 2006 г. При этом кредиторская задолженность предприятия продолжает расти. Как сообщили ДДГ "ЗР" в министерстве промышленности, транспорта и связи Хабаровского края, в 2008 г. ожидается дальнейшее снижение грузооборота через Совгавань, хотя предприятие активно занимается поиском альтернативных грузов и рассчитывает обработать "олимпийские" грузопотоки цемента в Китай.

Между тем ЗАО "Советско-Гаванский морской торговый порт" по поручению ООО "Аркаим" недавно закончило предпроектные работы по строительству перегрузочного комплекса железорудных концентратов в заливе Советская Гавань. Компания "Аркаим" планирует отгружать здесь железорудные обогащенные концентраты на экспорт в Китай, Японию и Южную Корею. Строительство комплекса, по данным краевого правительства, намечено на 2009-2012 гг. Его проектная мощность - 7,2 млн тонн груза в год с перспективой увеличения до 10 млн тонн.

По информации министерства промышленности, транспорта и связи Хабаровского края, грузооборот стивидорной компании ОАО "Ванинский морской торговый порт" за 2007 г. составил 6,48 млн тонн (+0,8% к результатам 2006 г.). На территории Ванинского порта работает также ЗАО "Трансбункер" (имеет нефтеналивной терминал), грузооборот которого в 2007 г. сохранился примерно на том же уровне - 3,014 млн тонн в 2007 г. против 3,074 млн тонн в 2006 г.).

Со слов начальника управления транспорта и связи министерства промышленности транспорта и связи Хабаровского края Владимира ЗЫКОВА, перспективы Ванино очень благоприятные. В порту модернизируется оборудование, устанавливается новая погрузо-разгрузочная высокопроизводительная техника, увеличиваются складские площади. Как следствие, сокращается время простоя судов. Кроме того, в прошлом году администрация порта установила систему автоматического контроля за движением судов, в результате чего выросла пропускная способность бухты.

По прогнозу Владимира Зыкова, грузооборот через порты Хабаровского края в 2008 году вырастет на 8-10%. Рост обеспечат Ванино, где ОАО "Дальтрансуголь" в течение года запустит балкерный терминал, и Де-Кастри.