Fesco и MOL и Azuma Shipping создали совместное агентство в Японии

Транспортная группа Fesco и японские транспортные компании Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Azuma Shipping объявили о создании совместного агентства в Японии - Trans Russia Agency Japan Co. Ltd. - с целью консолидации агентского бизнеса на перевозках между портами Японии и Дальнего Востока, говорится в сообщении пресс-службы пароходства.

Компания 1 марта официально приступила к работе в качестве генерального агента Fesco.Новое агентство создано на базе двух старых - собственного агентства MOL, Navix Transport, Ltd., и совместного предприятия между MOL, Azuma Shipping и Fesco - United Orient Shipping and Agency, Co., Ltd.