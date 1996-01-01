ВМТП ожидает консолидация бизнеса

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) ожидают изменения, связанные с консолидацией бизнеса. "В будущем порт ожидают изменения, связанные с консолидацией бизнеса в рамках ВМТП, унификацией и упрощением организационной структуры компаний, осуществляющих свою деятельность на территории порта", - сообщила пресс-служба порта со ссылкой на президента группы компаний "Промышленные инвесторы" Сергея ГЕНЕРАЛОВА.