Перечень "прибыльных" расходов пополнят

Вполне возможно, что в будущем фирмы смогут уменьшать базу по налогу на прибыль в пределах сумм, потраченных на создание и обновление материально-технической базы образовательных учреждений, а также на переподготовку педагогов и прочие связанные с обучением персонала расходы. За расширение перечня затрат, которые учитываются при определении налоговой базы, ратует РСПП, о чем заявил на прошедшем съезде бизнес-объединения его президент Александр ШОХИН.