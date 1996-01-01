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Не откатишь - не поедешь
Взятка всегда была в России двигателем прогресса. Классика утверждает, что раньше предпочитали брать борзыми щенками. Нынче "зеленью". Любитель правды-матки Салтыков-Щедрин, который чаще других в XIX веке клеймил позором мздоимцев, писал: "Брали мы. Правда, что брали. Кто богу не грешен, царю не виноват? Да ведь и то сказать, лучше что ли денег-то не брать, да и дела не делать? Как возьмешь, оно и работать как-то сподручнее, поощрительнее. Это все единственно, что деньги на дороге найти да не воспользоваться".
Но, как и две сотни лет назад, Россия по-прежнему остается раем для взяточников и мздоимцев. Типичный пример их деятельности: если вы не видите на полке в супермаркете свои любимые духи или сигареты - это означает, что менеджерам этих товарных групп просто "не отстегнули". Эти антигерои зарабатывают, в основном, на коммерческих взятках. Между прочим, в деловых кругах считается, что откаты - это очень опасный и психологически тяжелый труд.
Писать про откаты в бизнесе все равно, что ходить по тонкой проволоке над пропастью. Одни берут. И не скрывают этого. Другие не берут, но рады бы. Третьи норовят схватить за руку. А жизнь, как всегда, оказывается богаче вымысла.
Во-первых, далеко не все "манагеры" берут откаты. Во-вторых, не каждый взятку предложит. В-третьих, есть лояльные руководители: мол, даже если и берет человек на лапу, но делает работу хорошо, что ж, пусть работает... пока. Практика подсказывает, что чаще всего под подозрением оказывается распорядитель рекламных бюджетов компании. Даже если он не злоупотребляет, не берет с агентств или рекламных служб взятки за размещение, он частенько (и незаслуженно) находится под подозрением.
Вот что рассказала корреспонденту Bigness.ru сотрудница рекламной службы, пожелавшая остаться "в тени": "В рекламе очень важно соблюдение сроков, например, оперативно отреагировать на некую информационную волну. Иногда сам шеф проверяет-перепроверяет, долго тянет: стоит ли давать эту рекламу? Пока он "чешется", волна прошла! И ваша реклама не дала нужного эффекта. Тогда начальник с новой силой начинает вас подозревать: а почему эта акция оказалась неэффективной? И снова твои проекты с утроенной силой "прочесываются". Каков результат? Не у всякого специалиста хватит терпения воевать с ветрами недоверия начальства.
Кстати, есть сведения, что среди неэффективно работающих агентств распространяются списки менеджеров, берущих откаты. И сведения эти пользуются такой популярностью, что руководство готово за них платить. Что еще остается агентствам, явно проигрывающим в конкурентной борьбе? Только поиск себе подобных "спецов": "Ты ничего в рекламе не понимаешь, я ничего в ней не понимаю. Но... мы договоримся. А если ты откажешься сотрудничать, у нас есть на тебя компромат".
Каковы негативные последствия откатов? Во-первых, разбазариваются ресурсы компании; во-вторых, заваливаются перспективные проекты; в-третьих, пропадает вера в возможности своего бизнеса. Оттого большинство руководителей компаний все же озабочены диагностикой и предотвращением "внутрибюджетного" воровства.
Откат к тому же - отличная форма добиться скидки. Есть шефы компаний, которые часто торгуются с поставщиками в роли менеджера по закупкам, максимально их прогибают. И после этого требуют отката, мотивируя "стандартом отрасли". Им, как правило, удается значительно снизить цену.
Искать психологический портрет откатчиков бесполезно, это все равно, что писать общий портрет преступника. Выход? Только усиленные методы работы служб безопасности: проверка доходов, изучение рекомендаций и отзывов. Если специалист успел поработать в крупной компании, иногда отзывы о его работе можно найти даже в профильных СМИ или интернет-комьюнити. Точных методов диагностики откатчиков не существует.
И еще. Правда, как известно, у каждого своя. Есть та правда, что "по закону". А есть и глубокие личные убеждения, ведь в жизни случается масса ситуаций, когда вопрос невозможно решить без "не подмажешь - не поедешь". А решать нужно! И тогда мы сами "откатываем", не правда ли? Есть сайты, которые уже давно дают дельные советы тем, кто уверен в своей правоте. Ловить откатчиков становится все труднее. Но пытаться стоит.
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