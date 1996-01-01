"Транснефть" выбрала маршрут на 60 км длиннее

Генеральный директор центра управления проектом "Восточная Сибирь - Тихий океан", созданного "Транснефтью", Сергей СЕРГЕЕВ сообщил в Хабаровске, что к концу текущего года проект ВСТО-II должен пройти госэкспертизу.

Строительство второй очереди нефтепроводной системы может начаться уже во втором полугодии 2009 г., причем одновременно в нескольких дальневосточных регионах. В начале марта трубостроители презентовали предприятиям и учреждениям Хабаровского края проект ВСТО-II. Из двух вариантов прохождения нефтепровода от Сковордино до Козьмино выбран южный, который длиннее северного на 60 км. Решение представители компании "Транснефть" объяснили тем, что прокладка трубы по более короткому маршруту сопряжена с технологическими трудностями - работой в гористой местности.