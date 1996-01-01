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Депутаты гордумы Владивостока собираются пересмотреть правила размещения наружной рекламы
На прошлой неделе в ряде СМИ Владивостока появилось сообщение о том, что городские власти собираются в ближайшее время освободить исторический центр города от морально устаревших рекламных конструкций - щитов-билбордов. На их месте должны появиться новые, миниатюрные конструкции типа пилонов, тумб и призматронов.
Так как быстрая замена рекламных конструкций невозможна в силу юридических и технических причин, ДДГ "ЗР" попыталась выяснить, в какие сроки будут проводиться преобразования рекламного облика города.
Своим мнением по этому поводу с "ЗР" поделился депутат Думы города Владивостока, председатель комиссии по бюджету, налогам, финансам Игорь ЧЕМЕРИС:
- Пока речь идет только о детальном изучении ситуации с наружной рекламой со стороны моих коллег-депутатов: кто является владельцами рекламных конструкций, кто перепродавцом, насколько соблюдается законодательство о рекламе при заключении договоров об установлении рекламных конструкций. На эти и другие вопросы мы постараемся получить ответы от рекламного управления мэрии. Мы сейчас тщательно изучаем опыт по размещению наружной рекламы в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, других российских городах. Также изучаем рынок современных рекламных конструкций, затраты на их производство и т.д. Но одно ясно уже сейчас: должен быть положен конец тому "фанерному" безобразию, которое творится на улицах Владивостока. Постараемся сделать это уже к началу летнего сезона.
По словам Игоря Чемериса, депутаты городской думы пересмотрят ныне действующее положение "О выдаче разрешения на установку рекламной конструкции и предоставлении рекламного места на территории города Владивостока" от 3 сентября 2007 г., принятое еще предыдущим составом городской думы. Мнение депутата: правила размещения и распространения "наружки" должны быть прозрачными, избавленными от излишнего нагромождения бюрократических процедур, которые только на руку коррумпированным чиновникам, но никак не способствуют нормальному развитию рекламного бизнеса.
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