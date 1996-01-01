На ООО "Алмаз" за алкоголь в рекламном ролике наложили штраф

Поводом для штрафа стало потребление алкогольной продукции в рекламе ювелирных изделий магазина "Алмаз".

Хотя непосредственного распития спиртных напитков в рекламном ролике продемонстрировано не было, сотрудники Хабаровского УФАС заявляют, что "решение о наличии в рекламе демонстрации процесса потребления алкогольной продукции строится исходя из содержания рекламного ролика, с учетом обстановки, в которой разыгрывается рекламный сюжет, и норм современного этикета, применяемых при сервировке стола на предприятиях общественного питания".

Что интересно: дело возбуждено по собственной инициативе представителей Хабаровского УФАС, которые увидели спорный рекламный сюжет по ТВ. Как заметила главный специалист - эксперт Хабаровского УФАС России Елена КОВАЛЬ, до настоящего момента дел, аналогичных этому, в Хабаровском крае не было, да и в масштабах страны их немного. Но "мы отследили достаточно поводов для возбуждения таких дел", добавила она.

ООО "Алмаз" жалобу на действия антимонопольщиков уже подало. Директор ООО "Алмаз" Игорь БЕРЕЗИН заявил ДДГ "ЗР": "Нарушений я не вижу, юристы уже готовят соответствующие документы для оспаривания решения".