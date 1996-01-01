Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На ООО "Алмаз" за алкоголь в рекламном ролике наложили штраф
Поводом для штрафа стало потребление алкогольной продукции в рекламе ювелирных изделий магазина "Алмаз".
Хотя непосредственного распития спиртных напитков в рекламном ролике продемонстрировано не было, сотрудники Хабаровского УФАС заявляют, что "решение о наличии в рекламе демонстрации процесса потребления алкогольной продукции строится исходя из содержания рекламного ролика, с учетом обстановки, в которой разыгрывается рекламный сюжет, и норм современного этикета, применяемых при сервировке стола на предприятиях общественного питания".
Что интересно: дело возбуждено по собственной инициативе представителей Хабаровского УФАС, которые увидели спорный рекламный сюжет по ТВ. Как заметила главный специалист - эксперт Хабаровского УФАС России Елена КОВАЛЬ, до настоящего момента дел, аналогичных этому, в Хабаровском крае не было, да и в масштабах страны их немного. Но "мы отследили достаточно поводов для возбуждения таких дел", добавила она.
ООО "Алмаз" жалобу на действия антимонопольщиков уже подало. Директор ООО "Алмаз" Игорь БЕРЕЗИН заявил ДДГ "ЗР": "Нарушений я не вижу, юристы уже готовят соответствующие документы для оспаривания решения".
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Управление ФАС по Камчатке - "удивительное рядом" (с),
- Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- В Якутии наладят производство топлива
- Нефть и газ – хорошо, а помидоры - лучше
- Пишем реферат вместе!
- "Аврора" вдвое увеличит объем авиаперевозок на Дальнем Востоке
- Углеводороды послужат сахалинцам
- Рыба пойдет Севморпутем через Камчатку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво