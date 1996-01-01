Первый юбилей "Примавтодора"

Несколько дней назад крупнейшее предприятие Приморского края ОАО "Примавтодор" отметило свое пятилетие. За этот срок оно стало надежным исполнителем федеральных, краевых и муниципальных программ по содержанию, ремонту и строительству дорог, нашло новых заказчиков.

На вопросы ДДГ "ЗР" ответил генеральный директор предприятия Виктор КОРОЧИН:

- Виктор Алексеевич, известно, что история вашего предприятия значительно глубже. Что же стало поводом для его рождения в сегодняшнем виде?

- По нашим меркам пять лет - это немного. Вообще дорожная отрасль Приморья рождалась в 1936-1938 гг., когда возникло большинство ее предприятий. Поводом для объединения отдельно работающих по краю дорожных организаций в 2002 г. послужило то, что большинство из них были убыточными, и лишь четыре работали в "плюсе". По таким ДРСП, как Дальнереченское и Ольгинское, уже прошли процедуры банкротства, и они вскоре могли исчезнуть. Чтобы выправить ситуацию, и по инициативе Губернатора Приморского края С.М. Дарькина было принято решение объединить все силы в одном крупном предприятии.

После объединения "Примавтодор" собрал общие долги филиалов перед бюджетами всех уровней. Налицо было отсутствие числящихся материалов, куда-то исчезли заказчики с дебиторской задолженностью. В итоге сумма всех наших долгов составила около 200 млн. рублей. И мы их погасили за несколько лет.

Прошло пять лет...

- И каких производственных и экономических итогов удалось добиться за это время? Каков был рост?

- В первый год после объединения все наши филиалы выполнили объем работ в 738 млн руб. А в минувшем году мы освоили уже 3,2 млрд руб. Выработка на одного рабочего выросла с 418 тыс. руб. в год до 1 млн 16 тыс. Таким образом производительность труда в дорожной отрасли края выросла в 2,5 раза! Что же касается зарплаты, то в минувшем году ее уровень по предприятию был чуть более среднекраевого - 14,9 тыс руб.

За прошедшие годы мы построили и сделали капитальный ремонт 112 км дорог, в т.ч. участок 18 км в Хабаровском крае под г. Бикином, прошли плановым ремонтом более 4 тыс. км дорог краевого значения, отремонтировали и построили около ста мостов. Это значительные объемы. Только в 2007 г. в бюджеты всех уровней нами было перечислено более полумиллиарда рублей налогов. Из них 120 млн руб. - в краевой бюджет, что равноценно годовому финансированию такой целевой краевой программы, как "Обеспечение безопасности дорожного движения".

- За счет чего этого удалось добиться?

- С самого начала мы стремились отладить систему контроля себестоимости, сделать так, чтобы работа филиалов была безубыточной, и параллельно - повышать заработную плату, приобретать машины и механизмы. Если в первый год существования мы закупили 6 единиц техники и оборудования, то в последующие годы пополнение было уже по 100 и более. Всего за минувшее время у нас появилась 421 единица, на деньги, заработанные самим "Примавтодором". Частично брали технику в лизинг. В итоге доля новой выросла с 5% до 30%.

Сегодня у нас около 1 700 единиц техники, включая прицепное оборудование. Пожалуй, такими темпами лет через пять мы сможем обновить ее полностью. Хотя к тому времени подойдет очередь дальнейшего обновления. Но все равно это уже значительно лучше, чем было раньше, когда самому "молодому" нашему грейдеру было не менее 10 лет.

Естественно, мы должны иметь свою специализированную технику - асфальтоукладчики, катки, комбинированные дорожные машины, грейдеры. И традиционно мы привлекали и привлекаем на субподряд автотранспорт. Своими силами выполнять весь комплекс дорожных работ ни один подрядчик не может.

- А оборудование заводов, баз?

- В этом году мы запланировали модернизацию Уссурийского асфальтобетонного завода. Его мощность возрастет. Есть договор на поставки оборудования из Кременчуга. В Спасск переносим новый АБЗ из Пожарского района, где он оказался задействован не на полную мощность. Есть договоренности о приобретении АБЗ и смесителя для филиала Пригородный. В Уссурийске на этой неделе запускаем новое производство бетона в специализированном мостостроительном филиале. В расчете, что планируем работать на строительстве объектов нефтеналивного порта в б. Козьмино, уже установлены более мощные дробилки на Комаровском карьере в с. Голубовке под Находкой. Будем производить щебня столько, чтобы и на продажу хватало, и для своих филиалов.

- Удается ли повышать эффективность базы за счет оптимизации производства?

- Если ранее в Уссурийске не хватало своего асфальтобетона, то теперь он поставляется из Октябрьского и Михайловского филиалов. Когда в с. Михайловке из-за переноса железной дороги было ликвидировано наше битумохранилище, новое строить не стали - битум стали завозить из Сибирцевского, Надеждинского и Пригородного филиалов. То есть возникли новые рациональные схемы получения материалов.

В прошлом Дальнегорский и Кавалеровский филиалы перерабатывали битум частично в Чугуевском филиале, частично в других структурах. Теперь, хотя объемы выросли, но все сосредоточилось в Чугуевском, и это более экономичный вариант. Или - Арсеньевский филиал обеспечивает щебнем Яковлевский. Ранее все это было невозможно, а теперь - норма нашей жизни. И технику мы теперь без каких-либо проблем перебрасываем на тот участок работ, где она требуется больше всего.

По всем 27 филиалам у нас установлен ежедневный контроль за расходованием материалов, за использованием машин и механизмов, за потребностью запчастей и пр. Ежедневно идет обновление компьютерной базы данных. За этим следят ответственные специалисты по направлениям - и ситуация под контролем.

Этот жесткий контроль позволяет ежемесячно и ежеквартально анализировать себестоимость и подводить итоги по выполнению плана. Филиалам выставляются рейтинговые оценки, и в конце года мы поощряем тех, кто сработал лучше. Эта система действует постоянно и очень эффективна.

- И как при этом производятся расчеты внутри предприятия. Есть ли какое-то свое "творческое" ценообразование?

- Между филиалами мы используем то же ценообразование, что и при работе с главным заказчиком - департаментом дорожного хозяйства администрации Приморского края. Он утвердил расценки, согласованные с региональным центром по ценообразованию, и мы в этой области ничего от себя не выдумываем.

- Насколько успешно идет внедрение новых технологий?

- Недавно нами введена установка по производству битумной эмульсии. Этот материал очень широко применяется в европейской части России. У нас под него нет больших заказов. Тем не менее мы уже использовали этот материал на подгрунтовке - перед укладкой асфальтобетона.

В этом году мы продолжаем совершенствовать поверхностную обработку дорожного покрытия с использованием битумной эмульсии. При этом в полотно дороги, как этого требует технология, будем укладывать мытый щебень. Нам поставщики такого не предлагают. Поэтому мы сделали установку, чтобы мыть его самим.

Для обеспечения шероховатости асфальтобетонных покрытий в мировой практике используется также щебеночно-мастичная смесь. Это самая передовая и дорогая технология. "Многощебенистый" асфальтобетон, в составе которого до 80% щебня, значительно дороже, чем простой. Но он придает хорошую шероховатость покрытию, что очень важно для водителей, которые, выезжая на него, сразу же чувствуют, что дорога лучше держит машину. Шероховатое дорожное покрытие для Приморья с его сложным климатом - это очень актуально.

- Если говорить о качестве в целом. Выдерживается ли оно?

- Безусловно. Наши лаборатории делают подборы смеси, ежедневный анализ материалов, проверяют пробы асфальта на водонасыщение, плотность и т.д. Без системы контроля наша работа невозможна. Все наши субподрядчики заключают договоры на лабораторный контроль за устройством их асфальтобетонного покрытия. Кроме того, центральная лаборатория департамента дорожного хозяйства контролирует наши лаборатории.

- Быстрый рост объемов, выработки - не значит ли это, что предприятием уже достигнут предел? Или резервы еще есть?

- Мощности по строительству земляного полотна можно еще значительно нарастить. Эти работы не очень сложны, но затратны по механизмам. Здесь есть возможности привлекать субподрядчиков. Но для контроля, конечно, нужны наши специалисты. Они же занимаются проработкой геодезической основы дороги, разбивкой, правильным определением плана, профиля. И "венец всему" - устройство дорожной одежды, в чем мы монополисты и профессионалы. У нас в запасе еще очень хороший потенциал роста по устройству асфальтобетонного покрытия, производству работ по поверхностной обработке.

- То есть без вас в этом деле невозможно? В т.ч. и с дорожными объектами саммита АТЭС 2012 г.

- Конечно. У нас только асфальтоукладчиков 34! Полный набор катков! По асфальтобетону у нас создана целая система: обучение, контроль качества, техлаборатории и пр.

В принципе перспективы саммита уже начали воплощаться в жизнь. Президент подписал документы. И сейчас важно, чтобы побыстрее появились и прошли экспертизу первые проекты, чтобы заказчики - департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края и Росавтодор - объявили торги и подрядные организации приступили к работам.

Дорога - это результат деятельности трех участников: заказчика, который заказывает объект, проектировщика и подрядчика, который строит. Для работ с объектами саммита важна мощь подрядчика. И надо, чтобы он мог уже сейчас приобрести ту специализированную технику, которая потребуется для современного производства планируемых работ.

И, конечно, главное - чтобы заказчики и проектировщики не экономили на мелочах и дали "добро" объектам, действительно соответствующим саммиту по параметрам. Они должны быть не на "один день" и в дальнейшем, после форума, быть очень полезными для жителей края и тех, кто его посещает. Думаю, что уже в этом году на многих из них начнут работать первые экскаваторы, бульдозеры, самосвалы.

Сегодня то, чего добивался наш губернатор, и все мы ему помогали, начинает осуществляться. Казалось бы, "заоблачные идеи". Он много и постоянно работает с Министерством транспорта РФ и с Росавтодором, чтобы претворить в жизнь новые планы развития приморских дорог.

Кстати, в рамках подготовки к саммиту планируется капитально отремонтировать около 400 км федеральной дороги Хабаровск - Владивосток. На ней должны исчезнуть сложные участки Михайловского района, заработает обход Уссурийска, исчезнет "горлышко" на подъезде к этому городу. На Дальнем Востоке участок этой трассы от Владивостока до Уссурийска действительно станет лучшим.

- Хватит ли на все эти планы опытных людей?

- Всего у нас работает около 3100 человек. В филиалах и в дирекции предприятия собрался костяк специалистов, уже много лет посвятивших дорожной отрасли. Это специалисты-сметчики, мастера, прорабы, главные инженеры - все те, кто хорошо знает сложную и трудную работу по содержанию и ремонту дорог. Растет смена. Около 30 человек сейчас обучается на заочном отделении в Хабаровском политехническом институте по специальности "Автомобильные дороги". Я считаю, что это хорошая основа для наших будущих успехов.

- Удачи!