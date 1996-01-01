С чем идут приморские лесопромышленники в "светлое" будущее

Лесопромышленный комплекс Приморского края уже через год настигнет серьезный кризис. Запрет на вывоз круглого леса, вводимый правительством в 2009 г., приведет к тому, что большинство предприятий не смогут работать в полную силу. Часть предприятий не сумеет наладить переработку круглого леса, но если даже это произойдет, найти сбыт своей продукции на Дальнем Востоке и за рубежом очень проблематично.

Нерентабельный бизнес

Весь лесопромышленный комплекс Приморского края разделяется на четыре основные группы. Первая - группа компаний "Тернейлес". В нее входят предприятия "Амгу", "Мельничное", "Рощинский КЛПХ", "ПТС Харвуд", "Пластун", "СТС Текновуд", "Дальвуд".

Второй серьезный игрок на этом рынке - ОАО "Приморсклеспром". В него входят: "Таежное", Чугуевский ЛПХ, "Дальнереченсклес", Кавалеровский ЛПХ, "Уссуримебель", "Светлая".

К крупным компаниям можно отнести "Лес-экспорт", "Приморский ГОК", "Форест-Стар", Сергеевский ЛПХ, "Тернейлесстрой", "Примснабконтракт".

К средним и мелким операторам рынка относятся "Чугуевская ЛПК", "Вуд плюс", Яппи", "ПриМФ-Лес", "Аралия".

Однако вне зависимости от величины предприятия у всех лесопромышленников сегодня есть проблемы. "Компании-экспортеры столкнулись с тем, что растет себестоимость продукции, - рассказывает генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел КОРЧАГИН. - Заготовка обходится в $40 за куб, хранение - $10, логистические услуги (перевозка, фрахт) - $20, таможенные платежи - $17 и т.д. В итоге, чтобы вывезти и продать кубометр леса, нужно затратить около $100. А цена реализации не растет, она чуть больше указанной затратной суммы. В этой ситуации повышение таможенных пошлин сделает экспорт леса нерентабельным бизнесом".

Где деньги, Зин?

О губительности увеличения пошлин лесопромышленники говорили сразу. И приводят в доказательство своей правоты следующие цифры. До введения пошлин компании края заготавливали 4,4 млн куб. м. Круглые лесоматериалы занимали 3,7 млн куб. м, в том числе экспорт круглого бревна - 3,1 млн. А вот перерабатывается только 0,6 млн кубометров, из которых на экспорт идет 0,4 млн куб.м пиломатериала, а на внутренний рынок - всего 0,2 млн.

Есть еще одна цифра, которая может подчеркнуть дисбаланс между переработкой и добычей леса. Ежегодно круглого леса экспортируется на сумму 6,2 млрд руб. Пиломатериалов экспортируется на 1,9 млрд руб. При этом товарная стоимость продукции, поставленной на внутренний рынок, составляет всего 0,2 млн руб. Более 0,7 млн куб. м отходов от общих заготовок леса, а это больше, чем идет на переработку, просто не востребованы. Их товарная стоимость равна 0.

"Эти кубометры просто гниют в лесу", - говорилось на специализированном лесном совещании в городе Дальнереченске на прошлой неделе. Но что с ними делать и как их перерабатывать - никто не знает. Лесопромышленники разводят руками. У них есть только один вариант - использовать отходы в качестве топлива, но таких котельных на территории края нет. Как нет и целлюлозно-бумажных комбинатов и заводов по производству плит ДСП и МДФ.

"Мы не в силах построить такие предприятия, - заявил генеральный директор ОАО "Приморсклеспром" Виктор ДОРОШЕНКО. - У нас нет стратегических финансовых партнеров, готовых вложить деньги в это строительство. По нашим самым скромным подсчетам, строительство одного такого комбината обойдется в $100-120 млн".

Но даже при условии, что инвесторы для строительства найдутся и комбинаты будут построены, лесопромышленникам придется решать еще одну немаловажную задачу - искать рынки сбыта для своего пиломатериала. Дело в том, что внутренний и внешний рынок не готов брать их продукцию. Этому тоже есть свои причины. Например, лес можно пилить в Китае, где для этого создана вся инфраструктура. Только в приграничных городах Китая лесопильные мощности (имеется в виду первичная переработка) рассчитаны на 4 млн кубометров. Поэтому китайский бизнес эти мощности закроет если не российским лесом, так лесом других стран. Что, в принципе, сегодня и происходит.

А кто-то в "шоколаде"

Говорить о том, что правительство и дальше будет давать отсрочку введению новых пошлин, сегодня уже не приходится. Таким образом, получается, что большинство предприятий края допустило элементарный просчет в бизнесе. Ведь если экспорт круглого бревна давал компаниям товарной продукции на 6 млрд руб. ежегодно, только по официальной статистике, то, наверное, эти деньги нужно было инвестировать в строительство новых заводов по переработке. Как это сделали группа компаний "Тернейлес" и компания "Лес-Экспорт". "Изначально мы вели бизнес совместно с китайскими партнерами, - рассказывает генеральный директор компании "Лес-экспорт" Георгий ПУЗЫНКИН. - Но потом мы переориентировали бизнес на выпуск продукции глубокой переработки. Открыли инвестиционные линии, поставили оборудование для производства натурального паркета и мебельного щита. Инвестиции составили более 35 млн евро. Мы понимали, что изготавливать продукцию глубокой переработки более рентабельно, чем продавать круглый лес или пиломатериал".

Сегодня руководитель компании "Лес-экспорт" полон оптимизма. По его словам, предприятие будет расширяться. Сумма инвестиций в новый проект - завод по производству трехслойной паркетной доски - 625 млн руб. 125 млн уже освоены.

Отреагировала на запретительные инициативы правительства и группа компаний "Тернейлес". "Сегодня мы вводим в действие проект по строительству перерабатывающих мощностей. Его задача: не снижая лесозаготовительных мощностей, заменить реализацию продукции в виде круглых лесоматериалов на продукты глубокой переработки, - заявляет генеральный директор ОАО "Тернейлес" Владимир ЩЕРБАКОВ. - Создание лесоперерабатывающей структуры планируется в поселке Пластун. Там будет завод по производству шпона и лесопильный завод. Общий объем переработки - 685 тыс куб. м. Общая стоимость проекта - 3 млрд 979 млн руб. Стратегическим инвестиционным партнером выступает Японский банк международного сотрудничества (JBIC). Он дает 2 405 млн руб., 1 030 млн руб. дают частные коммерческие банки Японии. Кредиты российских банков составляют 543 млн - эти деньги пойдут на уплату НДС за ввозимое оборудование".

Кстати, ситуацию с повышением пошлин предвидели не только российские бизнесмены. Еще три года назад в Уссурийске открылась мебельная фабрика, владельцы которой - китайские бизнесмены - прогнозировали запрет на вывоз круглого леса из России.

Однако у тех, кто вложил средства в переработку, тоже есть проблемы. Например, довольно мягкие пошлины на твердые породы древесины. Этот пробел в законодательстве, кстати, отметили лесопромышленники на совещании в Дальнереченске. Ведь все понимают, что незаконная рубка дуба и ясеня очень выгодна для лесных браконьеров, так как пошлина на него - всего 50 евро, а цена на внешнем рынке - $300-500 за кубометр. Поэтому их охране и нужно уделить особое внимание.

Что будет 1 января 2009 г., увидим по факту. Может, местные лесопромышленники потрясут свои денежные "заначки", и в крае появятся сотни заводов. А может, их поставят на нашей территории китайцы, и российский лес так и не сменит "китайскую" прописку.