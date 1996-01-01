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Среди акционеров Владрыбпорта начались подвижки
Оффшорная компания Asian Metal Resources Group, Inc приобрела 27,23% обыкновенных акций ОАО "Владивостокский морской рыбный порт".
По сведениям ДДГ "ЗР", Asian Metal Resources Group, ранее не владевшая акциями порта, купила 27,23% обыкновенных акций у ООО "Интерлинк" (100% акций принадлежит ООО "ДВ Инвест", Москва), доля которого уменьшилась с 38,35% обыкновенных акций до 11,12% обыкновенных акций.
Отметим, что осенью 2007 г. ФАС отказала в удовлетворении ходатайства Martia Investments Limited о приобретении 51,94% акций Владморрыбпорта. В материалах ФАС сообщалось, что в представленном пакете документов отсутствует справка об источниках и условиях финансирования рассматриваемой сделки, а также информация о заимодавце.
Контрольный пакет акций "Владрыбпорта" принадлежит структурам, близким управляющей компании "ЕвразФинанс" (дочерняя структура Евразхолдинга). ЗАО "Геотэкс" принадлежит 49,13% обыкновенных акций "Владрыбпорта", Asian Metal Resources Group, Inc - 27,23%, ООО "Интерлинк" - 11,12%, ЗАО "Сигма Инвест" - 5,28%. По мнению экспертов, собственники Владрыбпорта провели сделку с оффшором под предполагаемого партнера. Кто им станет - покажет время.
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