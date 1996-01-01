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Завод компании "Балтика" в Хабаровском крае работает на полную мощность

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По данным агентства "Бизнес Аналитика", по итогам 2007 г. доля рынка компании "Балтика" на Дальнем Востоке составляет 50,8%. "Этот показатель вырос за год на 2,6%, - уточняет директор компании по продажам в регионе Сибирь и Дальний Восток Олег ГУДКОВ. - При этом доля рынка бренда "Балтика" выросла на 1,4%, до 10,2%. А лидирующие позиции в регионе занимает региональный бренд "ДВ" с долей рынка 14,1%".

Директор филиала ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"-"Балтика-Хабаровск" Виталий СМИРНОВ отмечает: "За 2007 г. предприятием произведено более 1,7 млн гл. продукции (+20% к уровню 2006 г.) и перечислено около 700 млн руб. налогов и сборов в бюджеты разных уровней. На производстве реализован ряд значимых энергосберегающих и экологических проектов: произведена замена горелочного устройства на котельной, введена в эксплуатацию современная система кондиционирования помещений с использованием артезианской воды. Налажено производство новых сортов продукции "ДВ Живое", "Балтика Кулер", "Ярпиво".

Увеличение объемов производства пива в 2007 г. специалисты компании объясняют грамотно реализованной маркетинговой стратегией, позитивным (для пивоваров) изменением в структуре потребления алкоголя и последствиями запретительных мер в отношении крепких алкогольных напитков. Большая часть продукции завода (более 60% от объема), как сообщили "ЗР", реализуется сегодня в Хабаровском, Приморском краях и Амурской области. Остальная часть поступает в торговые сети удаленных территорий: Сахалинской, Камчатской, Магаданской областей и Восточную Сибирь. По итогам 2007 г. 35% произведенного на заводе пива приходится на бренд "ДВ".

Со слов Виталия Смирнова, в 2008 г. на заводе планируют произвести столько же продукции, сколько в 2007 г. Дальнейшее наращивание выпуска сдерживает рост операционных затрат, в частности удорожание сырья. Кроме того, проектная мощность хабаровского завода составляет 1,6 млн гл., то есть для существенного увеличения производства требуется ввод в строй новых мощностей.

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