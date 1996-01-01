Флот ПМП перевез 14 млн 160 тыс. тонн наливных грузов

14 млн 160 тыс. тонн различных наливных грузов перевезли за 2007 г. суда группы компаний PRISCO (Приморское морское пароходство, PRISCO (Singapore). Из них 11,5 млн тонн (81%) транспортировано крупнотоннажными судами компании, общий дедвейт которых составляет более 1 млн тонн. Четыре танкера-стотысячника PRISCO, работающие во фрахте у компаний "Эксон Мобил Нефтегаз Лимитед" и "Сахалинская Энергия", экспортировали нефть с терминала "Сокол" (порт Де-Кастри, проект "Сахалин-1") и "Витязь" (проект "Сахалин-2"). Они доставили заказчикам около 8 млн тонн сырой нефти.